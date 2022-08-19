富邦產前7月防疫險直接損失近300億 估理賠高峰已過

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（中央社記者謝方娪台北19日電）受防疫險影響，富邦產險上半年稅後淨損新台幣33.7億元，富邦產已在6月收回67.2億元特別準備金並規劃第3季完成150億元增資。隨近期確診人數下降，富邦金預期階段理賠高峰已經過去。

富邦金今天舉行第2季線上法人說明會，受防疫險理賠潮拖累，富邦產險上半年稅後淨損33.7億元；富邦產險上半年防疫險直接損失超過200億元，若扣除再保攤回，自留損失為127億元。

富邦金主管說，截至7月底止，富邦產險防疫險有效保單約160萬件，相較第1季法說會上公告的231萬件，已有相當顯著的減降。

若進一步觀察，富邦產險累計前7月防疫險直接損失已近300億元，若扣除再保攤回，自留損失為150億元。

富邦產險6月已收回負債項下危險變動特別準備金30億元，可沖抵防疫險理賠對損益影響，另收回權益項下重大事故特別準備金37.2億元，用以拉抬淨值及RBC（資本適足率）水位。

富邦金主管指出，富邦產險7月底RBC仍逾法定最低門檻200%，不過模擬預估至今年底前疫情發展、產險資本水準進行整體資金規劃後，董事會已通過由富邦金對富邦產險增資150億元。

富邦金總經理韓蔚廷表示，富邦金對富邦產險增資後，預期可拉升富邦產險RBC超過100個百分點，同時富邦產險會進行資產負債調整，根據目前預估，富邦產險至今年底前維持穩健資本適足率無虞。

韓蔚廷說，目前富邦產險是根據每個月確診情形反映在承保地理區域進行確診率推估，目前是以19%確診率進行模擬，確診率每提高1個百分點，預估自留損失會增加10億元。

富邦金主管表示，觀察近期確診人數有下降趨勢，預期此波理賠高峰應該已經過去，未來仍會持續關注疫情發展，並適時反映在每個月準備金提存上。（編輯：楊凱翔）1110819