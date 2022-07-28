台灣保險業淨值陷危機 吳東亮晉見蔡總統提建言

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（中央社記者鄭鴻達台北28日電）近期保險業淨值大降陷入危機，工商協進會理事長吳東亮今天晉見總統蔡英文時表示，業者面臨債券市場規模過小、投資法令鬆綁不足困境，盼依國情擬定公開一致的資本監理標準，以利業者遵循。

蔡總統今天由總統府秘書長李大維、經濟部次長陳正祺等官員陪同，於總統府接見工商協進會新任理事長吳東亮、常務理事徐旭東、潘思亮及第26屆理監事一行共32人。

蔡總統接見時先肯定工商協進會成立70年來，在台灣經濟發展過程中所扮演的重要角色，並表示現在面臨國際局勢變化的挑戰，期待工商協進會繼續推動各領域的升級轉型，讓台灣在國際上持續嶄露頭角。

吳東亮針對近期保險業淨值危機向總統提出建言，他指出，保險業對安定台灣社會扮演重要角色，金管會對於壽險業監理已十分嚴謹，台灣多數壽險業者依現行監理規定來看，其體質都相當健康。

吳東亮表示，壽險業者更是積極配合政府規劃，將於2026年導入實施IFRS17國際會計準則，以及ICS清償能力標準，但是業者卻也面臨台灣債券市場規模過小、投資法令鬆綁不足的困境。

工商協進會盼政府考量國內狀況，採取在地化配套措施，依國情擬定公開一致的資本監理標準，以利保險業者來遵循，也盼政府給予保險業者多一點肯定、支持和鼓勵。

吳東亮也表示，第26屆理監事新增多名優秀女性與中生代企業界領袖，並將以「優化投資營運環境」、「深化全球經貿合作」、「強化工商創新動能」、「擘劃永續共好未來」四大核心主軸，續向政府提供財經建言，並加強與政府合作，拓展國際競爭力，協力實現台灣經濟再躍升。

工商協進會表示，同行理監事也向蔡總統提出7大類建言，包括國境開放政策、穩定供電、改善兩岸關係、加速規劃台灣成為亞洲資產管理中心、重新將台灣打造成國際正體中文學習重鎮並放寬簽證停留限制、調整人工生殖法規及加大生育補助、成立台灣「觀光國家隊」。（編輯：潘羿菁）1110728