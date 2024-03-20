吳東亮：台電虧損漲電價是不得已 盼調幅視產業調整

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（中央社記者劉千綾台北20日電）4月電價調漲箭在弦上，工商協進會理事長吳東亮表示，電價調幅須視不同產業來調整，也希望受到衝擊的產業可獲協助，盼各界共體時艱、共同度過。因應AI需求成長快速，吳東亮指出，政府應注意相關產業電力供應。

工商協進會理事長吳東亮今天與媒體交流並表示，近年受燃料成本上漲影響，事實上台電吸收許多，也導致不少虧損，「漲價是不得已的」。

吳東亮表示，電價調漲幅度須視不同產業做調整，政府單位需要好好研究，哪些產業調漲較多、哪些調漲較少，以及該如何協助受到電價調漲衝擊的產業，盼各界共體時艱、共同度過。

吳東亮進一步指出，以工商業角度來說，也希望電力供應安定，充足、價格合理的綠電也與產業發展息息相關。

此外，吳東亮表示，AI（人工智慧）產業發展快速，雖然台積電等台廠供應鏈受惠，但AI相關產業設施的用電量龐大，政府單位須注意電力供應。

工商協進會秘書長朱曦表示，今年6月將組團到日本東京參訪，聚焦智慧建築和城市議題，也會參與亞太企業高峰會議；7月籌組澳洲、印尼訪團，除加強與新南向國家合作，也希望促成台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並借鏡學習兩國氫能、碳捕捉技術方面的經驗。

朱曦表示，第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇將於9月在台灣舉辦，由工商協進會主辦。此外，520新政府就任後，將積極籌劃工商早餐會，今年規劃在南部舉辦工商午餐會，去年政府針對環保水泥、金融稅制和碳權交易等產業議題都有正面回應。

朱曦表示，工商協進會已成立生技醫療政策研究委員會，成員涵蓋金融、高科技及醫藥界，近期也將召開會議，提供政府生技醫療產業建言。（編輯：潘羿菁）1130320