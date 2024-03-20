林伯豐：調漲電價可接受 但漲幅應循序漸進

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（中央社記者羅元駿台北20日電）4月電價擬調漲，三三會理事長林伯豐表示，工商界對於電價調漲可以接受，不過漲幅應循序漸進，同時建議政府應重新檢討能源政策，讓企業能有穩定供電及合理電價，並指出台電會虧損那麼大，就是因為能源政策不正確。

三三會今天舉辦3月例會，林伯豐致詞時指出，台電2023年單年虧損達新台幣1985億元，累積虧損3826億元，台電大虧是因為台灣能源政策不正確，但工商界對於電價調整可以接受，並對政府提出幾點建議。

林伯豐表示，第1，政府應循序漸進調漲電價，上半年調幅應採最低限度；第2，興建高效能核電廠以減少台電虧損，去年稅收超出預算數應優先照顧弱勢，至於撥補台電的金額政府應審慎考量；第3是民生與產業用電應同時調漲。

第4，獎勵企業自發自用、轉供自用或自備電廠來面對高電價時代；第5，面對未來AI和半導體發展的高用電量，應重新檢討能源政策，保留核能為基載電力，盡速啟動核二、核三廠延役，並建設高效能核電廠，以達成穩定供電及合理電價。

林伯豐會前受訪時表示，台灣核能發電作為基載電力占比應達30%。

最後，林伯豐建議，避免電價調漲造成通貨膨脹，政府應加大調降關鍵原物料的關稅和貨物稅範圍及幅度，並延長期限至今年12月底。（編輯：潘羿菁）1130320