王美花：台灣AI產業偏後端應用 密切觀察用電需求

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（中央社記者劉千綾台北13日電）AI發展蓬勃，業界呼籲政府關注產業用電量以及電力配置等議題。經濟部長王美花表示，AI產業用電量大主要是在訓練階段，像是Open AI資料量大、運算量多；台灣產業偏向後端，未來將持續密切觀察AI應用對電力需求。

因應AI（人工智慧）產業發展，工商協進會理事長吳東亮昨天出席論壇活動表示，政府單位應已注意到AI對於電力的需求，他建議找專家估算AI產業用電、以及電力配置調整等議題。

王美花今天在立法院接受媒體訪問表示，AI產業主要是在模型訓練階段用電量大，像是Open AI資料量大、運算量多等；台灣產業比較偏向後端，國科會的「可信任生成式AI模型」（TAIDE）、利用Llama2的AI進行後段應用，量體相對較少；未來會持續密切觀察AI應用對電力需求，但目前看來還不明顯。

經濟部電價工作小組會議昨天起一連舉行3天，電價調整議題備受關注。王美花表示，電價審議工作小組由專家、學者與代表討論，尚未確定，會優先爭取政府預算補助，但行政院撥補金額尚未定案。

王美花強調，為抑制通膨，台電吸收國際燃料上漲成本，因而造成虧損。電價調整方案會先爭取政府補貼，也會考慮照顧民生、平穩物價等因素，並思考細緻作法。

電價工作小組會議昨天聚焦台電去年電價績效指標自評報告，後續會議預估將討論化石燃料成本和走勢，以及再生能源成本等，但行政院撥補金額、以及電價調整具體方案尚未出爐。（編輯：郭無患）1130313