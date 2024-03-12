吳東亮：日本矽島九州成半導體設廠首選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北12日電）工商協進會理事長吳東亮今天表示，地緣政治推波助瀾下，加上九州擁有半導體產業聚落與穩定且具價格競爭力綠電，讓有「日本矽島」之稱的九州，成為半導體設廠首選。

工商協進會今天攜手九州經濟連合會，舉行台日九州經貿論壇線上交流，主題為強化半導體及創新領域新鏈結。

吳東亮致詞時表示，九州有「日本矽島」的稱呼，半導體聚落完備，九州擁有穩定、充足且具價價格競爭力的綠電，加上近期地緣政治、供應鏈重組等國際焦點問題，讓九州成為半導體產業的設廠首選。

吳東亮進一步提到，台積電熊本廠開幕式上創辦人張忠謀所說，未來缺的不是10萬片晶圓，而是10間晶圓廠，代表晶片生產供應鏈韌性的重要。

吳東亮指出，熊本廠從開工到開幕不到2年的時間，不只是台日半導體合作，更是雙方經濟成長的引擎。

九州經濟產業局國際部長藤原晋一則表示，九州人口、面積、GDP等各項數據約占全日本的10%，被稱為「10%經濟」，加上基礎建設完善，廣闊的土地面積、潔淨的水源和充足的勞動力，希望透過台積電在熊本的投資，提升九州半導體產業的聚落效果。

九州半導體數位創新協議會事務局長藤井博信指出，約全日本的一半的半導體在九州製造，代表當地環境資源適宜半導體產業。未來有3個發展方向，分別是培育半導體人才、強化主要企業與當地企業的交易，以及促進與海外產業的交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經濟部國際貿易署署長江文若表示，台灣半導體居世界重要地位，在設計、製造、材料、設備有完整供應鏈，加上每年理工人才投入半導體產業，以及半導體業者重視智慧財產權與營業秘密，對於客戶技術與資料保密，形成信任的供應鏈關係。

江文若指出，希望未來台日經貿持續深化交流，半導體的關鍵物資如砷化鎵等相關材料設備持續在台紮根；氫能源部分，希望借鏡日本在氫能應用的技術及建設經驗，未來在半導體、5G、AI等領域，能與日本的產業成為策略合作夥伴。（編輯：潘羿菁）1130312