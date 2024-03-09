江文若赴秘魯與當地商會交流 深化台秘經貿關係

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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）經濟部國際貿易署長江文若6日至8日訪問秘魯，出席APEC資深官員會議，期間並由駐秘魯代表張幼慈陪同拜會利馬商會、全國工業總會等當地商貿機構，深化台秘經貿關係。

「亞太經濟合作」會議（APEC）今年由秘魯主辦，規劃全年度召開4場「資深官員會議」及相關會議；「經濟領袖週」（AELW）暫訂於11月10至16日在秘魯首都利馬（Lima）舉行。

江文若6日至8日訪問秘魯，除出席APEC資深官員會議，也拜會秘魯境內地位重要的利馬商會（CCL）、全國工業總會（SNI）及秘魯國際貿易總會（ComexPerú）；江文若除感謝秘魯工商界支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並就增進雙邊經貿關係及秘魯以「賦權、永續與包容」3大核心理念主辦今年APEC會議之的合作商機交換意見。

江文若指出，台灣是可信賴的貿易夥伴且已完成CPTPP入會準備，台灣加入有益秘魯擴大商品銷台，嘉惠境內廣大的中小企業及農牧業者。

利馬商會會長布恩諾（Rosa Bueno）表示，台秘雙方均為共享民主及自由市場價值理念相近的國家，應在此項基礎上加強合作；CPTPP是APEC在成員國框架內為促進經貿往來所創設，台灣身為APEC經濟體，自然有權加入，利馬商會將持續支持台灣入會。

江文若另與全國工業總會會長尼西（Jesús Salazar Nishi）就秘魯循環經濟及電動車發展深入交換意見，尼西稱譽台灣經濟繁榮及在科技發展與環境保護的領先地位，盼透過APEC平台向台灣借鏡。

江文若推崇秘魯工總對綠能策略的宏觀視野，表示台灣樂願與秘魯分享發展經驗，合作創造永續共榮。

擔任本屆APEC企業諮詢委員會（ABAC）主席任務的國際貿易總會會長托雷布蘭卡（Julia Torreblanca）讚揚台灣經濟多元、社會富庶，可為秘魯透過APEC平台促進全民參與任務提供關鍵助益。

江文若對秘魯積極增進APEC民間交流的努力表示肯定，認為雙方可加強運用已建立的互動平台，提升彼此在經貿領域的合作與交流。（編輯：陳慧萍）1130309