因應ECFA品項擬取消 經部邀3大產業異業聯盟海外拓銷

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（中央社記者劉千綾台北23日電）中國可能擴大取消ECFA早收清單關稅減讓。經濟部表示，已做過沙盤推演設想最壞情況，目前將採納業界想法，透過異業聯盟方式，帶領紡織、石化與機械廠商參加拓銷團、參展等方式，共同爭取印度、泰國與德國當地商機。

中國自今年元旦起中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單12項石化產品關稅減讓；1月上旬再宣布，將進一步研究中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

經濟部國際貿易署長江文若今天出席餐敘活動時表示，面對可能受ECFA中止影響產業，經濟部已做過全盤推演，包括設想最壞的情境，並與相關業者座談，貿易署將配合業者需求協助拓展市場。

江文若表示，業者反映可以透過異業聯盟方式共同爭取海外商機，因此今年規劃結合紡織、石化和機械廠商一起開拓非洲、印度等新興市場。

她指出，印度、泰國、越南和菲律賓有許多基礎建設，民生消費品需求大，具有商機開發潛力，今年7月將率團帶領紡織、石化和機械業者參加印度台灣形象展，以及11月的泰國形象展。

貿易署官員表示，異業聯盟包括拓銷團、參加台灣形象展及專業展等3種方式，紡織、石化和機械業具上下游供應鏈關係，今年除了爭取新興市場商機，也將參加全球運動和戶外用品界最大規模的德國慕尼黑運動用品展ISPO Munich，明年則會共同在3年一次的全球塑橡膠產業指標大展K Show設立形象館。

談及貿易署今年度新計畫，江文若表示，首創中小企業數據貿易平台，未來台灣中小企業只要在平台輸入統編，以及欲銷售產品與國家等相關資訊，即可產出報表、拓銷國法規和關稅，並提供潛在買主名單等，平台預估今年底建置完成。

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江文若表示，持續深化與美國經貿連結，在台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）下，聚焦半導體、電動車、能源、次世代通訊等領域，今年也規劃逾30場台美經貿活動，並邀請州政府組團訪台、出席9月美國商機日。

江文若表示，德國為台灣在歐洲的第一大貿易夥伴，將於今年6月在德國柏林舉辦台灣形象展；台日合作方面，將持續深化半導體、電動車等產業合作。（編輯：潘羿菁）1130123