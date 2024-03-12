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吳東亮：投資九州機不可失 台新銀福岡支行4/23開幕

2024/3/12 16:55
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（中央社記者羅元駿台北12日電）工商協進會今天舉辦舉辦台日九州經貿論壇，理事長吳東亮表示，台積電熊本廠開幕，大家看到半導體產業外溢效果超乎預期，足見投資九州是企業不可忽視的機會，他也進一步提到，台新銀行福岡支行將於4月23日開幕。

工商協進會今天攜手九州經濟連合會，舉行台日九州經貿論壇線上交流，主題為強化半導體及創新領域新鏈結。

吳東亮致詞時表示，去年台日雙邊貿易總額758億美元，台灣為日本第4大貿易夥伴，日本為台灣第3大貿易夥伴，顯示台日貿易互動密切且產業互補程度度高。

吳東亮進一步指出，半導體產業預期帶動當地發展，未來10年內，台積電熊本一廠以及未來的二廠，將加大在在九州、山口等縣的投資，預計將超過20兆日圓，半導體產業帶來的外溢效應超乎預期，金融業也紛紛前往九州。

身兼台新金控董事長的吳東亮也透露，台新銀行先前就嗅到日本機會，2022年底就申請九州設置支行計劃，目前台新銀行福岡支行將在4月23日開幕，未來將服務台商或日商客戶。

他也表示，聽說熊本縣的國際學校、商圈、餐飲等多了不少台灣味，都顯示半導體產業帶來的經濟外溢效果超乎預期。

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觀察台資銀行插旗日本九州動態，包括玉山銀福岡分行於去年7月開業；中信銀子行日本東京之星銀行則在去年底成立東京之星熊本事務所；台灣銀行也規畫設置福岡代表人辦事處。

至於產業界關心的能源問題，吳東亮會前受訪則表示，工商協進會已和有關單位溝通，先前曾與經濟部次長曾文生與九州電力會長瓜生道明交流電力議題，對政府提供建議跟想法，並希望以科學為基礎看待能源議題。（編輯：潘羿菁）1130312

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