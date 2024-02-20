經部拚2050年地熱規模6GW 擬修法鬆綁土地開發限制

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（中央社記者劉千綾台北20日電）地熱發電在能源轉型扮演要角，經濟部次長曾文生今天表示，目前台灣地熱案場裝置容量超過60百萬瓦（MW），盼2025年有20MW正式商轉，目標為2050年達6百萬瓩（GW）規模。為解決土地取得問題，經濟部也將啟動修正再生能源發展條例，賦予地熱電廠開發權利。

曾文生今天出席台灣國際地熱論壇致詞指出，再生能源發展是台灣能源轉型的關鍵，台灣已快速發展光電、風電，下一階段要著重發展地熱。

曾文生表示，地熱屬於基載電力，台灣已有24處運轉、或正在開發的地熱案場，主要區域有大屯山區、宜蘭清水和仁澤、花蓮瑞穗和台東紅葉等地，總裝置容量約為61.75MW。

他指出，地熱發電預估2025年至少有20MW正式進入商轉，5年內希望放大10倍，在2030年達200MW；2040年再放大10倍、達2GW，2050年目標達6GW規模。

曾文生表示，地熱除前期探勘工作，技術和資金也很關鍵，此外台灣和其他地熱發展國家比較不同的是土地利用，台灣可以使用的國土面積約為1/3，土地運用密集度高，如何有效土地管理非常重要。

曾文生說明，地熱發展需立體使用土地，並非只有平面管理，且地熱發電的主要生產設備多位於地底下，不會限制地表利用，須思考如何透過法規管理，讓地熱定向井在土地使用更便利，加速再生能源發展和案場申請。

法治層面，曾文生表示，經濟部會在立法院新會期積極推動土地使用補償等議題，已與相關部會討論，將在法制上面解決相關問題；費率導入前高後低機制，協助業者快速分擔前期開發成本，同時也建立地熱單一服務窗口。

中油董事長李順欽表示，氫氣和地熱為中油發展綠能的兩大主軸，中油也與國際先進公司合作，包括施倫柏格公司（Schlumberger Oilfield Holdings Ltd.，另譯施蘭卜吉）、倍速羅得（Baseload Power）等公司。

談及地熱發展策略，李順欽表示，中油有「從探勘、到發電」、「先獨資、後合資」及「先研發、後試產」3大策略，去年宜蘭仁澤地熱去年正式啟用，宜蘭土場4MW案場規劃今年4月加入，明年則有5MW併網。

經濟部能源署組長林文信表示，台灣淺層地熱潛能約為1GW，深層地熱約40GW，希望2030年以後加速深層地熱開發；地礦中心近年已在9處進行地熱探勘調查，期盼能在2025年以前完成。

林文信表示，今年1月已預告地熱專章子法，加速行政審查程序、強化地熱電廠管理，由中央聯合審查，並給予20年水權年限，但土地取得仍有開發限制，下一階段將啟動修正再生能源發展條例，賦予地熱電廠開發權利，目前已與跨部會啟動討論，尚待各界凝聚共識。（編輯：郭無患）1130220