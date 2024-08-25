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官員涉光電案 經部：已開甄審會調查、待法院判決

2024/8/25 21:11（8/25 21:24 更新）
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（中央社記者劉千綾台北25日電）媒體報導台南力暘光電案，能源署官員已被起訴但仍執行職務，且行政調查無下文。經濟部今天回應，已召開2次甄審會議調查，但因能源署並無司法調查權，後續將視地方政府回函及法院判決結果進行應有處置。

南檢偵辦台南市俗稱「小二甲」弊案（面積未達2公頃非都市土地申請使用地類別變更作太陽光電設施使用）起訴15人中，有5人為公務人員，其中包括經濟部能源署組長林文信。媒體今天報導指出，經濟部行政調查牛步無下文。

經濟部能源署透過新聞稿說明，自今年4月26日台南地檢署發布起訴訊息後，能源署即於5月7日召開正式甄審會議討論，但因當時地檢署未提供完整起訴書，欠缺具體詳細內容可供討論。因此決議請林文信於接到起訴書後即應提供能源署，林文信於5月27日收到台南地檢署起訴書後即轉交能源署。

能源署表示，於113年6月5日召開第2次甄審會議進行調查，林文信針對起訴書中所認定內容有不同意見，亦提供相關錄音佐證。但因能源署並無司法調查權，也不具事實認定的專業及權責，因此決議尚需由法院來作最後的判決。

能源署指出，目前法院已經開庭一次，後續尚待法院通知，能源署並無遲延處理或怠惰。依法令規定，法院判決確定前基於「無罪推定」原則，林文信仍維持現職，但已對其工作內容進行調整，不再接觸任何力暘案件。

能源署表示，除早已全數暫停力暘所有案件審理，並已於7月1日函請台南市重新確認力暘公司所送資料，及同時要求台電公司不得支付力暘公司任何購電費用。

能源署強調，自4月26日台南地檢署發布林文信受起訴迄今，已於5月7日及6月5日進行二次甄審會議及討論，並於7月1日即予以處理，後續也將視地方政府回函及法院判決結果進行應有處置。（編輯：林克倫）1130825

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