吳東亮：電價若調漲是不得已 不能讓台電繼續虧損

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（中央社記者劉千綾、羅元駿台北6日電）經濟部3月下旬將召開電價費率審議會，工商協進會理事長吳東亮表示，持續提供商業服務業汰換節能設備補助是好事，電價調漲是不得已，也不能讓台電繼續虧損。對於經濟表現，他認為台灣可搶占AI商機，審慎樂觀看待今年景氣。

中華民國工商協進會今天舉辦理監事聯席會議，媒體關切電價調整配套措施，包括經濟部連續2年投入新台幣10億元，提供商業服務業汰換節能設備補助，今年新增電冰箱、瓦斯爐及冷凍櫃等設備。

吳東亮會前受訪表示，協助企業汰換耗電、耗能設備是好事，從宏觀角度來看，電價調漲是不得已，尤其不能讓台電繼續虧損。

談及能源政策，吳東亮表示，產業界希望電不只要夠，還要穩定、低碳、價格合理。至於對「非核家園」看法，他說，須基於科學基礎去討論，才能凝聚共識。

總體經濟方面，吳東亮認為今年台灣景氣面臨「內外皆溫」，預估將穩定成長；台股近期表現熱絡，股市為經濟的先行指標，且台灣匯集世界AI（人工智慧）供應鏈，企業有更多機會往前走，機會比別人更好，對於今年景氣抱持審慎樂觀的看法。

吳東亮上週出席八大工商團體春節聯誼時，提出AI、淨零碳排、金融科技與台海穩定等4大期許，新政府520上任，他表示，工商協進會將努力作為政府和業界的橋樑。

吳東亮表示，工商協進會下週將與日本九州經濟連合會，舉辦台日（九州）經貿論壇，今年多項國際論壇、出國參訪活動也陸續規劃中。（編輯：郭無患）1130306