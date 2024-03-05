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台南溫室氣體盤查校園綠領班 培訓淨零在地人才

2024/3/5 14:57（3/5 15:51 更新）
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台南市政府攜手成功大學開辦「溫室氣體盤查校園綠領班」，這是全國第一個和學校合作、走入校園的綠色人材培訓課程。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月5日
台南市政府攜手成功大學開辦「溫室氣體盤查校園綠領班」，這是全國第一個和學校合作、走入校園的綠色人材培訓課程。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月5日
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（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市政府攜手成功大學開辦「溫室氣體盤查校園綠領班」，這是全國第一個和學校合作、走入校園的綠色人材培訓課程，已有大四生及研究生共88人結業，為淨零趨勢輸出在地人才。

淨零排放是國際趨勢，企業對永續管理等綠領人才需求隨之增加，市府環保局攜手成大於3月4、5日開辦「113年台南市溫室氣體盤查校園綠領班」，提供多元減碳課程。

環保局表示，「113年台南市溫室氣體盤查校園綠領班」邀請環境部氣候變遷署長蔡玲儀演講，且和查驗機構、會計事務所、淨零輔導團師資等單位合作，課程包括溫室氣體管理制度及國外趨勢發展、國內綠領人才需求、ISO 14064-1溫室氣體盤查國際標準等，強化學生對減碳議題認知。

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台南市長黃偉哲表示，台南是台灣重要科技綠色廊道，企業綠領相關人才需求高，透過此次培訓活動，提供校園學子畢業後職涯發展另種可能性，市府未來也將持續辦理減碳相關培訓課程，提升學子減碳專業知識。

環保局長許仁澤說，未來將複製校園綠領班模式，在各大校園深耕，儲備更多在地綠領人才，符合SDGs目標13.3「建立應對氣候變化的知識和能力」，以應對全球氣候變遷挑戰，實現永續發展目標。（編輯：李亨山）1130305

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