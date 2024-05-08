高雄開辦淨零實務課程 全面培育綠領人才

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（中央社記者張已亷高雄8日電）為實踐淨零永續，高市府民政局在「淨零學院」開設淨零課程，從淨零通識、永續創新價值鏈等面向著手，融入實務分享及培訓盤查、碳足跡等，提升相關人員實務應用能力。

民政局指出，包含局長閻青智在內，已有4人完成淨零學院證照課程，取得ISO 14064-1溫室氣體從業人員資格證照，另外有244人完成淨零通識、進階課程；參訓人員涵蓋民政局及各區公所等中高階主管。

民政局表示，「民政淨零進階實務課程」辦理2梯次，課程內容包含民俗殯葬管理、設施工程業務、為民服務領域，並聘請具智慧城市與城鄉發展專長的教授曾梓峰，介紹德國慕尼黑殯儀館設計、圖林根州健康亭與社區中心、比利時布魯塞爾二手商店等國際案例，引導學員深入思考淨零循環轉型重要性。

另外，由台灣氣候未來協會執行長廖卿惠針對台灣碳權交易所運行機制，及碳權開發新趨勢議題探討。課程也安排工作坊，由曾梓峰、廖卿惠及台比荷聯有限公司執行長魯台營分組進行各類淨零議題討論、戶政網絡及民政行動服務，落實智慧淨零與永續服務措施交流，透過彼此經驗分享，激發業務淨零發想與創意。

民政局表示，近年推行淨零措施包含殯葬光電綠能、輔導寺廟推廣低碳祭祀力行節電等，皆與民眾生活息息相關；開設淨零課程，優先要求主管人員參訓，建立由上而下的淨零認知，從理論到實踐，培育人員創新行動力並介接區里向里民推廣低碳生活觀念，逐步推廣至民間宗教人員、殯葬業者，公私協力共邁淨零。（編輯：陳仁華）1130508