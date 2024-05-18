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宋偉恩「血拾人生」血癌剃光頭 鏡頭前落髮鼓勵癌友

2024/5/18 17:18
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（中央社記者洪素津台北18日電）演員宋偉恩在醫療紀實劇「血拾人生」演血癌患者，他在鏡頭前把頭髮全部剃光，除如實呈現治療過程的樣貌，也藉此鼓勵癌友。

對於第一次在鏡頭前拍攝剃光頭，宋偉恩表示心情有強烈的衝擊，「人生29年來第一次剃光頭，從很期待，時間愈來愈近之後就非常的緊張跟忐忑」，不過拍完戲之後他卻覺得「還蠻舒服的，蠻輕鬆的，有角色帶著我重生的感覺。」

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剃光頭上陣，宋偉恩表示從來沒有想過要戴頭套，一來是對角色的尊重，二來是戴頭套會有很多現實層面的考量，「戲劇動作就會被制約太多」，他覺得跟光頭相處也是這個角色的一部份，也算是對表演的堅持。

大愛醫療紀實劇「血拾人生」由宋偉恩、魏蔓、庹宗華、張睿家、黃薇渟、李維維等演員合作演出，劇情描述罹患血癌的陽光青年，骨髓移植後成立「血．拾人生」網站，聚集了一群年齡相仿的癌友，因為捐贈者的造「血」幹細胞而重「拾」人生，分享治療和移植後的人生故事。（編輯：吳協昌）1130518

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魏蔓新戲飾血癌患者 劇組盼給病友帶來更多力量
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