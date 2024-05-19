法官石育恩涉幫洩密詐團案律師藏錢 司法院令停職

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（中央社記者劉世怡台北19日電）橋頭地院法官石育恩涉幫洩密詐騙集團案律師藏錢，18日被依違反洗錢防制法，以新台幣80萬元交保。司法院今天證實，因所涉刑事、懲戒情節重大，予以停職。

司法院發言人陳婷玉指出，橋頭地院日前得知石育恩涉案後，透過內部調動，將石育恩從一般刑事庭的法官，暫時調整為簡易庭的法官。

陳婷玉指出，司法院考量石育恩遭台北地檢署諭令80萬元交保，無法排除他犯罪嫌疑重大，依據法官法43條規定，所涉刑事、懲戒情節重大，予以停職。

至於石育恩未來有無可能回復法官職務。陳婷玉表示，將視停止職事由是否消滅，例如，檢方偵查結果等。

另一方面，行政究責部分，橋頭地院自律委員會認定石男違反法官倫理，已決議請求法官評鑑委員會進行個案評鑑，後續待法評會收案分案及決議。

法界人士表示，法評會決議分為「請求成立」「請求不成立」；「請求成立」認有懲戒必要時，最重為移送職務法庭審理，建議撤職。

全案起於，律師鄭鴻威被控加入詐騙集團，當集團旗下車手遭檢警查獲時，鄭鴻威親自或委由助理林佳毅指派15名律師擔任車手的辯護人，這些律師利用陪同車手製作警詢、偵訊筆錄及羈押閱卷機會洩密。台北地檢署今年5月13日依組織犯罪防制條例等罪嫌起訴鄭男等18人。

鄭鴻威、林佳毅偵查期間遭羈押禁見，檢方將2人移審台北地方法院。檢察官於羈押庭上指控，鄭鴻威涉嫌把1筆款項藏在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室，有隱匿犯罪所得之虞。

鄭鴻威辯稱，他與石男是大學同學，石男任公職前曾在建設公司上班，他正好有買房的想法，先拿1筆現金給石男，與此案無關。

另外，石男於3月間曾主動向橋頭地院作職務報告自清，在尚未分發至橋院擔任法官前，曾代朋友轉交10萬元律師費給涉嫌洩漏偵查中筆錄的1名女律師。橋院政風室將案件函送廉政署，廉政署於3月間報請北檢指揮偵辦。

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檢廉調查出，石男在鄭鴻威協助詐騙集團案件曝光後，疑似與鄭鴻威的胞姊、鄭鴻威事務所的律師楊濟宇接觸，石男是否單純幫忙鄭鴻威買房，或協助鄭男洗錢，甚至是鄭男等人的共犯，是檢廉調人員待釐清的重點。

北檢17日指揮法務部廉政署、調查局，搜索石育恩辦公室座位、宿舍等地，並約談石男等人到案。檢察官漏夜複訊後，18日清晨諭令石男80萬元交保，同案被告律師楊濟宇40萬元交保；鄭鴻威的胞姊無保請回，全案朝違反洗錢防制法方向偵辦。（編輯：方沛清）1130519