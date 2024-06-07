幫羈押禁見被告傳訊息給同夥 律師判緩刑4年

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（中央社記者林長順台北7日電）北檢偵辦律師鄭鴻威為詐騙集團辯護洩密案，查出鄭男辯護人劉姓律師將羈押禁見中鄭男的訊息告知鄭男家人。台北地方法院今天依洩密罪判處劉男6月徒刑，得易科罰金，緩刑4年。可上訴。

檢調偵辦詐騙集團案時，發現有律師利用陪偵或閱卷時獲得偵查秘密，並利用通訊軟體傳送偵查內容給詐騙集團成員，涉嫌刑法洩密、詐欺、組織犯罪防制條例等罪。北檢今年2、3月間展開2波偵查行動，聲押鄭鴻威等人獲准。

檢察官發現，鄭男在羈押禁見期間，以郵寄方式寄給辯護人劉姓律師自己的通訊軟體帳號、密碼等偵查核心訊息，劉男再把這些訊息交給鄭男家屬，由鄭男家屬轉告同夥，並指示同夥利用通訊軟體聯繫客戶，以及繼續承接詐騙集團陪偵案件。

台北地檢署4月間依刑法非公務員洩漏國防以外秘密消息罪起訴劉男，並向法院聲請簡易判決。

台北地方法院審酌劉男沒有前科，犯後坦承犯行，態度良好，經此偵審及科刑教訓，應知所警惕而無再犯之虞，判處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑4年，並應自判決確定之日起2年內，向公庫支付新台幣50萬元。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1130607