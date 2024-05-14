法官扯洩密詐團律師 橋頭地院：依自律辦法送審

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄14日電）律師鄭鴻威涉嫌為詐騙集團辯護時洩密遭訴，被控有一筆現金藏在橋頭地院石姓法官辦公室。橋院指出，石姓法官涉及爭議行為，依各級法院法官自律實施辦法，送自律委員會審議。

橋頭地方法院晚上新聞稿指出，石姓法官3月間曾主動向院方報告，在尚未分發至橋院擔任法官前，曾代朋友轉交律師費給涉嫌洩漏偵查中筆錄內容等資料的律師。

院方接獲報告後著手調查報告事項，並連同查得可能涉及不當查詢資料調查結果，一併提供給司法院政風處，再轉提供給廉政署參辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

橋院表示，昨天自報導得知石姓法官疑收受現金並放置辦公室，目前正調查中。截至今天下午4時仍尚未收到台北地方檢察署發函正式公文說明。

律師鄭鴻威昨天移審台北地方法院，檢察官庭訊指出，鄭鴻威涉嫌將一筆款項藏在橋頭地院石姓法官辦公室。鄭鴻威則表示，與石姓法官是老朋友，對方任公職前曾在建設公司上班，當時自己正好有買房想法，先拿一筆現金給石姓法官，與案件無關。（編輯：孫承武）1130514