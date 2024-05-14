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法官扯洩密詐團律師 橋頭地院：依自律辦法送審

2024/5/14 23:06
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（中央社記者張已亷高雄14日電）律師鄭鴻威涉嫌為詐騙集團辯護時洩密遭訴，被控有一筆現金藏在橋頭地院石姓法官辦公室。橋院指出，石姓法官涉及爭議行為，依各級法院法官自律實施辦法，送自律委員會審議。

橋頭地方法院晚上新聞稿指出，石姓法官3月間曾主動向院方報告，在尚未分發至橋院擔任法官前，曾代朋友轉交律師費給涉嫌洩漏偵查中筆錄內容等資料的律師。

院方接獲報告後著手調查報告事項，並連同查得可能涉及不當查詢資料調查結果，一併提供給司法院政風處，再轉提供給廉政署參辦。

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橋院表示，昨天自報導得知石姓法官疑收受現金並放置辦公室，目前正調查中。截至今天下午4時仍尚未收到台北地方檢察署發函正式公文說明。

律師鄭鴻威昨天移審台北地方法院，檢察官庭訊指出，鄭鴻威涉嫌將一筆款項藏在橋頭地院石姓法官辦公室。鄭鴻威則表示，與石姓法官是老朋友，對方任公職前曾在建設公司上班，當時自己正好有買房想法，先拿一筆現金給石姓法官，與案件無關。（編輯：孫承武）1130514

鄭鴻威
涉洩密詐騙集團遭訴 律師鄭鴻威被控錢藏法官辦公室涉洩密律師鄭鴻威疑藏錢法官辦公室 橋頭法院調查
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