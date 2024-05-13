涉洩密詐團遭訴 律師鄭鴻威被控錢藏法官辦公室

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（中央社記者林長順台北13日電）律師鄭鴻威涉嫌為詐騙集團辯護時洩密遭訴，移審法院。檢方指出，鄭男將一筆現金藏在橋頭地院石姓法官辦公室，有隱匿犯罪所得之虞。北院認為鄭男有勾串之虞，仍裁定羈押禁見。

檢調調查，鄭鴻威去年加入連姓男子所屬詐騙集團（另案偵辦中），集團旗下車手遭檢警查獲時，鄭鴻威親自或委由助理林佳毅指派楊雅涵等15名律師擔任車手的辯護人，這些律師利用陪同車手製作警詢、偵訊筆錄及羈押閱卷機會，將筆錄內容告知鄭鴻威後，由鄭鴻威轉知車手所屬集團上游人員知悉。

台北地檢署今天依組織犯罪防制條例、刑法非公務員洩漏國防以外秘密罪、洗錢防制法洗錢罪嫌，起訴鄭鴻威、林佳毅等18人，並建請法院從重量處鄭鴻威應執行有期徒刑9年以上之刑。

鄭鴻威、林佳毅偵查期間遭羈押禁見。檢方將2人移審台北地方法院。

檢察官庭訊時指出，鄭鴻威涉嫌將一筆款項藏在橋頭地院石姓法官的辦公室，有隱匿犯罪所得之虞，檢方目前仍在偵辦中，請求法官繼續羈押鄭男，避免勾串、滅證。

鄭鴻威則表示，他與石姓法官是老朋友，石姓法官擔任公職前曾在建設公司上班，他正好有買房的想法，先拿一筆現金給石姓法官，與本案無關。

鄭鴻威坦承洩密，否認組織犯罪等罪，希望法官准予交保；林佳毅則否認犯罪，強調自己只是助理，聽從鄭男指令辦事，並未涉案。

法官認為，鄭鴻威羈押期間曾透過辯護人將通訊軟體的帳號、密碼透露給林佳毅，2人仍有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見3個月，可抗告。（編輯：張雅淨）1130513