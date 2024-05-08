高市偵查佐洩密詐團友人 「借錢」未構成貪污判3年

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄新興警分局李姓偵查佐缺錢花用，涉洩密給詐騙集團張姓友人，遭記2大過免職；高雄地院認定是從張男手中「借錢」，不構成貪污，僅依涉犯洩密、個資法等罪判刑3年。

高雄地方法院審理時，李男辯稱是基於同學情誼才幫張男查資料，也承認洩漏個資，但否認有收賄情事，法官依據兩人證詞認定李男4度以「借款」名義從張男取得新台幣13萬元，但頂多僅屬於洩密取得債務延期償還利益，相關證據難以證明構成獲得不正當利益，因此李男涉貪部分判決無罪。

法官認定，李男確實有利用職務任意將民眾個資、165反詐騙資料，甚至將打擊詐欺相關專案內容洩漏給他人，據此依違反個資法、洩密等罪共判處有期徒刑3年。全案可上訴。

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判決指出，41歲李男因財務狀況不佳，需錢孔急，因此自民國111年11月底至112年6月間多次以借款名義向張男收取款項，並多次接受要求，在新興分局偵查隊辦公室以個人帳密使用公務電腦，登入「內政部警政署刑案資訊系統及智慧分析決策支援」、「165反詐騙系統平台」查詢，將其中「內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」、部分被害人筆錄內頁及個人資料以LINE拍照方式傳送給張男。

高雄地檢署偵結後，審酌其肩負社會治安及風氣維護職責，本應奉公守法、為民表率，但卻為獲取不當對價，利用職務任意將民眾個資、165反詐騙資料，甚至將打擊詐欺相關專案內容洩漏給他人，依涉犯貪污、洩密等罪嫌起訴，並建請法官量處適當刑度，以示懲儆。（編輯：陳仁華）1130508