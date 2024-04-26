ACE王牌交易所涉詐近8億 創辦人潘奕彰律師王晨桓等32人遭起訴

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（中央社記者林長順台北26日電）王牌交易所創辦人潘奕彰、律師王晨桓、男子林耿宏等人，涉嫌誘騙被害人投資無法變現的虛擬貨幣，獲利近8億元。北檢今天依詐欺、洗錢等罪，起訴潘奕彰等32人，並求處重刑。

檢方調查，潘奕彰、林耿宏等人均明知虛擬貨幣MOCT幣（魔券幣）、CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣本質僅為以電腦程式產出的電子訊號，鑄造成本低廉，並無實際應用前景，竟自民國108年起透過犯罪組織分工，以編寫內容不實的虛擬貨幣白皮書、經營王牌交易所、ProEx交易所，並將虛擬貨幣於交易所上架。

台北地檢署指出，潘奕彰、林耿宏等人藉由成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、在網路媒體散布不實新聞、於交易所操縱幣價等手段，誆騙不特定民眾投資購買這些虛擬貨幣，以此方式詐得近新台幣8億元，被害人超過1200人。

檢方查出，林耿宏等人組成犯罪組織詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈相關產品等的犯罪所得至少22億餘元。林耿宏等人並指示下屬以每次將數百萬元至1000萬元現金，分批搬運、藏匿於雙北各處，再輾轉挪為他用；將總計1億餘元的不法所得購買宜蘭房地產，作為洗錢據點之一。

檢方表示，林耿宏等人將犯罪所得4300萬元交付王牌交易所負責人、知名律師王晨桓，其中2600萬元作為王牌交易所增資款，另以1700萬元作為某法律事務所之投資款。林耿宏等人先後將犯罪所得共4740萬元交付等方式，藉此製造金流斷點，掩飾、隱匿並使用特定犯罪所得遂行洗錢犯行。

檢方指出，王晨桓於112年6月間以「軍師」角色教導林耿宏等人修改白皮書內容，讓白皮書使用者相信該專業團隊成員確實存在，且形式上符合白皮書的規定，並安排這些虛擬貨幣得以兌換實體商品或服務，及上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，讓表面上看起來具實體落地應用價值及交易平台可供流通變現，以取信於他人。

檢方表示，IMBA旗下成員去年6月間因詐欺案遭檢警搜索，王晨桓接受委託即指派魏姓律師擔任該案被告的選任辯護人，由魏姓律師於偵查中陪同訊問，並趁機取得卷證資料，隨即傳送「閱卷資料」、「羈押聲請書」等資料給王晨桓，王晨桓將資料洩漏給IMBA幹部，讓IMBA集團得以知悉案件偵查過程、內容、目前掌握的事證。

檢方調查，王晨桓明知林耿宏是通緝犯，去年6月間將名下位於新北市新店區中正路房屋出租給一名林姓女子，供林耿宏躲藏，以躲避檢警的查緝，涉嫌藏匿人犯等罪。

另外，檢方查出王晨桓於108年間擔任苗栗縣某茶葉公司何姓負責人法律顧問，王晨桓察知何男對於茶葉公司地處山區時常聽見疑似槍聲，及疑似遭人監控等對周圍環境時存人身危安恐懼，佯稱可以協助聘請退伍軍人及專業人士，排除公司周圍危險狀況，以維護安全名義，於109年間至今年1月間，向何男詐騙至少7227萬餘元。

台北地檢署指揮新北市刑警大隊偵辦後，共扣得包括虛擬貨幣、新台幣現金等6億餘元（虛擬貨幣4億餘元），以及賓士自小客車1台（已變價171萬元）、麥拉倫自小客車1台等物。

檢方今天依組織犯罪、詐欺取財、洗錢、洩密、藏匿人犯等罪起訴潘奕彰、林耿宏、王晨桓等32人，建請法院審酌被害人數超過1200人，損失金額近8億元，將潘奕彰、林耿宏等4名主嫌求處20年以上之刑。

檢方表示，王晨桓身為國內知名法律事務所所長，並身兼王牌交易所總裁，竟勾結詐欺集團主謀，參與犯罪組織，洩漏偵查秘密並扮演「軍師」角色協助詐欺集團塑造垃圾幣具流通性的假象等，請法院量處12年以上之刑。（編輯：李錫璋）1130426