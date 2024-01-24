ACE交易所負責人王晨桓涉虛擬貨幣詐騙洗錢 遭羈押禁見

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（中央社記者林長順台北24日電）潘姓、林姓男子等人組成詐騙集團，以傳銷話術誘使被害人投資虛擬貨幣。北檢昨天展開第2波搜索行動，並約談ACE交易所負責人、律師王晨桓到案，訊後將王晨桓聲押禁見獲准。

ACE交易所今天發表聲明表示，針對近期媒體報導ACE交易所及其他配合調查事宜，該所經營團隊堅持法治原則，對任何人不當行為絕不姑息，並將全力配合司法機關調查，以釐清事實真相。

檢警調查，50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐騙集團，透過IG等網路社群軟體發送訊息，以傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣。林男等人宣稱這些虛擬貨幣將會在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富，待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現，才知道遭到詐騙。

台北地檢署5日指揮新北市警察局刑警大隊等單位，兵分15路搜索，拘提林男、潘男等14人，現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元及總價值1億800萬餘元各類型虛擬貨幣。檢察官複訊後，認為林男、潘男等7名被告犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警循線查出，ACE交易所現任負責人、律師王晨桓名下帳戶與交易所之間有異常金流往來，涉有洗錢等嫌疑，後續再獲報於集團成員租屋處內發現2個可疑紙箱，經檢查後又起出現金1700萬元及內含各類虛擬貨幣1億8000萬元冷錢包。

台北地檢署昨天再度指揮新北市刑大、宜蘭縣礁溪、蘇澳警分局、調查局台北市調處，動員70多名警力執行搜索10處，拘提王晨桓等5人到案，並查扣現金4900萬元。

檢察官訊問後，認定王晨桓等5人涉嫌詐欺、洗錢罪嫌重大，且有勾串、滅證、逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。台北地方法院今天晚間以王晨桓涉犯洗錢等罪，有勾串共犯之虞，裁定羈押禁見。同案謝姓、林姓共犯也被裁押；高姓、李姓被告至晚間10時仍在開庭中。（編輯：李錫璋）1130124