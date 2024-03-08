虛擬貨幣吸金詐騙案第三波 檢警約談14人

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（中央社記者林長順台北8日電）潘姓、林姓男子等人組成詐騙集團，以傳銷話術誘使被害人投資虛擬貨幣。北檢昨天展開第3波搜索行動，並約談14名營銷團隊成員。檢察官已諭令6人交保，另8人今天陸續移送北檢複訊。

檢警調查，50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐騙集團，透過IG等網路社群軟體發送訊息，以傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣。林男等人宣稱這些虛擬貨幣將會在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富，待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現，才知道遭到詐騙。

台北地檢署今年1月5日指揮新北市警察局刑警大隊等單位兵分15路搜索，拘提林男、潘男等14人，現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元及總價值1億800萬餘元各類型虛擬貨幣。檢察官複訊後，認為林男、潘男等7名被告犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警循線查出，ACE交易所現任負責人、律師王晨桓名下帳戶與交易所之間有異常金流往來，涉有洗錢等嫌疑，後續再獲報於集團成員租屋處內發現2個可疑紙箱，經檢查後又起出現金1700萬元及內含各類虛擬貨幣1億8000萬元冷錢包。

台北地檢署1月23日再度指揮新北市刑大、宜蘭縣礁溪、蘇澳警分局、調查局台北市調處，動員70多名警力展開第2波偵查行動，兵分10路搜索並拘提ACE交易所負責人王晨桓等5人到案，查扣現金4900萬元。檢察官聲押王男獲准。

檢警清查金流脈絡發現另有其他協助洗錢共犯，並循線查出犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發及相關話術，再彼此朋分不法利潤。

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檢警昨天展開第3波偵查行動，檢察官指揮新北市刑大及台北市調處執行搜索16處，並拘提14名虛擬幣營銷團隊成員到案。警方昨天移送許姓、賴姓、孫姓、蔡姓及2名王姓被告，檢察官諭令6人均以100萬元交保。

新北刑大今天將陸續移送另外8名被告，包括營銷團隊陳姓幹部、曾擔任媒體人的某零售公司總經理及知名支付業者姜姓執行長等人，全案朝詐欺、洗錢等方向偵辦。（編輯：張銘坤）1130308