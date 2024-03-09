虛擬貨幣吸金詐騙案 北檢聲押禁見3營銷分會長

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）檢警偵辦潘姓、林姓男子等人組成詐騙集團，以傳銷話術誘使被害人投資虛擬貨幣。北檢3度搜索、約談多人，昨聲押禁見吳姓、劉姓、王姓營銷團隊分會長。北院今天將召開羈押庭。

此外，檢察官訊後，諭令楊姓、左姓、陳姓、姜姓、李姓、許姓、賴姓、孫姓、蔡姓及2名王姓被告，分別以新台幣100萬元至300萬元不等金額交保。

檢警調查，50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐騙集團，透過Instagram等社群軟體發送訊息，以傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣。林男等人宣稱這些虛擬貨幣將在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富，待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現，才知道遭到詐騙。

台北地檢署今年1月5日指揮新北市警局刑警大隊等單位兵分15路搜索，拘提林男、潘男等14人，現場查扣現金1億1152萬餘元及總價值1億800萬餘元各類型虛擬貨幣。檢察官聲押禁見林男、潘男等7名被告獲准。

檢警循線查出，ACE交易所現任負責人、律師王晨桓名下帳戶與交易所之間有異常金流往來，涉犯洗錢防制法等罪，另查出於集團成員租屋處內發現2個可疑紙箱，起出現金1700萬元及內含各類虛擬貨幣1億8000萬元冷錢包。

北檢1月23日再度指揮70多名警力展開第2波偵查行動，兵分10路搜索、拘提王晨桓等5人到案，查扣現金4900萬元。檢察官聲押禁見王男獲准。

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檢警清查金流脈絡發現另有其他協助洗錢共犯，並循線查出犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由吳姓分會長等人帶領，他們以階層化方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授業務開發及相關話術，再彼此朋分不法利潤。

檢警日前指揮警方展開第3波偵查行動，兵分16路搜索、拘提14名虛擬貨幣營銷團隊分會長、幹部、成員到案。檢察官訊後，聲押禁見吳姓、劉姓、王姓分會長，並諭令其餘營銷集團幹部交保。（編輯：方沛清）1130309