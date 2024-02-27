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大買家進場 比特幣突破5萬7000美元攀2年多高點

2024/2/27 17:50（2/27 18:02 更新）
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比特幣27日亞洲交易時間一度攀上5萬7036美元，創下2021年底以來最高價位。（圖取自Pixabay圖庫）
比特幣27日亞洲交易時間一度攀上5萬7036美元，創下2021年底以來最高價位。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社新加坡27日綜合外電報導）市值最大加密貨幣比特幣今天亞洲交易時間一度攀上5萬7036美元，創下2021年底以來最高價位。推漲動力來自有跡象顯示大手筆買家正在進場。

路透社報導，投資加密貨幣的美國軟體公司微策略（MicroStrategy）昨天申報，近期斥資1億5500萬美元購買約3000枚比特幣。消息刺激比特幣價格在2個交易日內合計勁揚逾10%。

比特幣近期買氣暢旺，還受到美國當局1月批准比特幣ETF（指數股票型基金）上市加持。數檔這類ETF昨天交易量大增，帶動加密貨幣類股氣勢如虹，與大盤的萎靡形成對比。

比利時數位資產做市商Keyrock亞洲合夥部門主管達內東（Justin d'Anethan）表示：「（比特幣）供應量只有這麼多，…但美國現貨ETF掀起的需求卻似乎停不下來。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1130227

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