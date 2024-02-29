比特幣重返6.4萬美元 顯卡廠撼訊青雲麗臺漲停

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（中央社記者吳家豪台北29日電）全球市值最大加密貨幣比特幣在美國最新現貨比特幣指數型股票基金（ETF）的資金帶動下，28日交易價格衝破6.4萬美元（約新台幣203萬元），激勵顯示卡廠撼訊、青雲、麗臺今天盤中股價攻上漲停。

比特幣（bitcoin）衝破6.4萬美元，逼近2021年11月的歷史高點6萬8991美元，但急殺賣壓隨即湧現，下跌逾7%，隨後跌勢收斂，交易價格回到6.1萬美元之上。

撼訊今天開盤3分鐘即亮燈漲停，報99.7元，為近3個月波段高點；青雲盤中奔漲停57.4元，也寫下近2個月新高；麗臺早盤攻漲停146元，創歷史新高。

撼訊今年1月營收約新台幣4.65億元、年減0.12%，撼訊預期今年顯示卡市況將逐步回溫，且高階顯示卡規格提升有助帶動今年出貨金額成長，在人工智慧（AI）領域正布局伺服器和工作站產品。

麗臺銷售地區以中國為主，顯示卡產品占整體營收比重高達96%，近期積極強化日本、韓國及越南市場布局，並跨足醫療器材新應用，今年1月營收達3.33億元、年增68%。（編輯：楊凱翔）1130229