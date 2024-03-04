比特幣漲破65000美元 逼近2021年歷史新高

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（中央社倫敦/新加坡4日綜合外電報導）在一波資金湧入帶動下，全球市值最大的加密貨幣比特幣今天盤中漲破65000美元大關，距離2021年11月締造的新高價位僅一步之遙。

路透社報導，在亞洲交易的比特幣（Bitcoin）今天盤中一度觸及65537美元（約新台幣206萬元），接近2021年11月創下的歷史價位68999.99美元。

比特幣今年迄今已大漲逾50%，多數漲幅來自過去短短幾周，主要是流入美國掛牌比特幣基金的資金暴增所致。

美國在今年初核准比特幣現貨指數股票型基金（ETF）上市。這些商品問世不僅為大型投資人敞開大門，也重燃人們的熱情和動能，使他們憶起比特幣在2021年締造創紀錄水準的盛況。

新加坡加密貨幣分析公司10x Research研究部主管席倫（Markus Thielen）說：「由於投資人對價格進一步上漲更有信心，資金流動並未枯竭。」

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的資料，截至3月1日為止的過去一週，流入美國前10大比特幣現貨ETF的資金達到21.7億美元，逾半數資金流入貝萊德集團（BlackRock）的比特幣現貨ETF：iShares Bitcoin Trust。（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1130304