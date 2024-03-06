比特幣飆6.9萬美元創歷史新高 谷底翻身一年多漲逾3倍

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（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）比特幣交易價今天衝破6.9萬美元關卡，創歷史新高。這個全球最知名加密貨幣以大起大落著稱，一年多前幣圈風雨飄搖時跌落谷底，自此反彈逾3倍，令不少投資人跌破眼鏡。

根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），美東時間上午10時左右，比特幣交易價突破6.9萬美元（約新台幣218萬元），超越2021年11月散戶追捧加密貨幣時登上的高點。但比特幣隨即掉頭拉回，單日跌幅一度達10%，幣值劇烈波動特性展露無遺。

自2022年11月觸底以來，比特幣價格反彈逾3倍，近期漲勢特別猛，時值投資人預期聯邦準備理事會（Fed）即將降息、美國經濟有望躲過衰退，股票等高風險資產行情大好。

2022年對比特幣來說是淒慘的一年。當年聯準會為壓制通貨膨脹而積極升息，加密貨幣因資金退潮而一落千丈，知名交易所FTX在幣圈腥風血雨時聲請破產。當年11月，比特幣交易價跌到接近1.6萬美元，之後略有起色，2023年封關時接近4萬美元。

近幾週比特幣買盤旺盛，與美國主管機關1月批准加密貨幣業者、傳統金融公司發行比特幣指數股票型基金（ETF）關係密切。這些金融產品讓大眾不必持有數位貨幣，也能參與加密貨幣市場，助長資金迅速流入，相關ETF資產規模不斷膨脹。

比特幣2008年發表，可用特殊電腦「挖礦」產生，為防止通膨，數量上限定在2100萬個。最初構想是發揮去中心化概念，打造不由央行發行的數位貨幣，獲得不少程式設計師、無政府主義者等人馬支持。

比特幣走紅後沾上醜聞，詐騙、駭客盜竊事件不斷，且淪為熱門炒作標的，數度價格飆升後無預警崩盤，高點進場的投資人血本無歸。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行初期，大量散戶追捧比特幣、以太幣等加密貨幣，幣圈欣欣向榮。但好景不常，比特幣泡沫破裂後，多家業者宣告破產，2022年11月班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）創辦的加密貨幣交易所FTX倒閉，震撼金融界，是加密貨幣史上重大事件。

風光一時的班克曼-佛里特被控詐欺、共謀洗錢等7項罪名，最重可量刑110年，全案預定3月下旬宣判。

過去一年，比特幣逐步收復失土，去年8月一座聯邦巡迴上訴法院裁定替比特幣ETF發行鋪路，有如注入一劑強心針。今年1月多檔即期比特幣ETF發行，數百億美元資金湧入，刺激比特幣交易價創歷史新高，加密貨幣市值重返2兆美元以上。（編輯：陳政一）1130306