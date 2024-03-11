比特幣衝破71000美元再創高 聯準會降息預期推升需求

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（中央社香港11日綜合外電報導）各界樂觀看待美國聯準會（Fed）今年將降息，推升加密貨幣需求。拜此熱潮所賜，全球規模最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）今天漲破71000美元（約新台幣223萬元），再創新高。

根據彭博（Bloomberg）報價，比特幣盤中一度觸及71800.91美元，漲幅達3.4%，今年迄今累計漲幅逼近70%。

法新社報導，英國金融行為監理總署（FCA）稍早表示，將開放金融機構推出比特幣相關的證券商品，此消息激勵比特幣大漲。

美國金融監理機構已在今年稍早核准券商推出比特幣現貨指數股票型基金（ETF），使部分主流投資人考慮後大膽買進並納入投資組合中。

另據路透社報導，大量資金湧入新上市的比特幣現貨ETF，以及外界預期聯準會很快將會降息，帶動比特幣價格勁揚。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的資料，截至3月8日為止的當週，流入美國前10大比特幣現貨ETF的資金降至2週以來最低，但仍有接近20億美元。

DailyFX策略師柯里（Nick Cawley）說：「比特幣上週開始大漲，帶動其他加密貨幣同步上揚。」

比特幣預計從4月開始所謂的「減半」事件，屆時供應將更吃緊。比特幣供應約每隔4年就會「減半」：新開採的比特幣進入既有流通量的速度，和礦工挖礦的獎勵都將減半，此舉有助支撐比特幣價格。

比特幣的最終發行總量恆定為2100萬枚。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130311