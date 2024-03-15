澳洲人自稱比特幣發明者 英法院裁定非中本聰本尊

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國法院今天裁定，澳洲電腦科學家萊特（Craig Wright）並非加密貨幣「比特幣」2008年推出時，以化名「中本聰」自稱為發明人本尊。

法新社報導，非營利組織「加密貨幣開放專利聯盟」（Cryptocurrency Open Patent Alliance, COPA）對萊特提告後，倫敦高等法院（London High Court）審理此案，並於今天做出這項裁定。

53歲的萊特自2016年起聲稱自己是「中本聰」（Satoshi Nakamoto），並且是一本相關白皮書的作者。那本白皮書揭示了後來成為世上最受歡迎的加密貨幣「比特幣」。比特幣的價格在今天創下新高。

但在今天做出的裁決中，法官梅洛（James Mellor）駁回萊特的主張，稱讓他做出裁定的證據「具壓倒性」。

梅洛說：「萊特並非比特幣白皮書的作者。萊特不是2008年到2011年間，採用中本聰名字或以中本聰為化名行走江湖的人。」

梅洛補充道：「萊特不是比特幣體系的創建者，不是比特幣軟體初始版本的創造者。」

萊特是一名神秘的程式設計師，他在社群媒體平台X上自稱是「比特幣創造者」，因此曾提出數件告訴，但卻面臨加密貨幣開放專利聯盟提出的法律訴訟。

加密貨幣開放專利聯盟當初設立時，目的在讓加密貨幣技術不受專利影響，發言人在聲明中說：「對開發者、整個開放原始碼社群與追查真相而言，這項裁決為大家取得勝利。」

他說：「過去8年來，萊特與他的金主謊稱他是中本聰，並用這個謊言霸凌與恐嚇比特幣圈開發人員。」

加密貨幣開放專利聯盟又說：「法院今天裁定萊特不是中本聰本尊，終結了這種狀況。」

這項裁定可能影響萊特與26名開發者之間的另一起訴訟，包括加密貨幣交易所Coinbase在內，這些開發者遭控侵犯萊特的智慧財產權。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1130315