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加密貨幣與風險資產湧現賣壓 拖累比特幣急挫逾6%

2024/3/19 20:17（3/19 20:54 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社倫敦/新加坡19日綜合外電報導）受加密貨幣和股票等其他風險資產湧現賣壓拖累，比特幣（Bitcoin）今天盤中一度急挫6.5%，可能寫下2週以來最大單日跌幅。

路透社報導，比特幣今天盤中大跌6.5%至6萬2966美元，回落到2週以來的低點，隨後跌幅收斂至5.6%，報6萬3650美元。乙太幣盤中重摔6.7%至3276美元。

即便如此，比特幣今年以來的累計漲幅仍高達52%，主因是投資人大舉買進美國券商推出的比特幣現貨指數股票型基金（ETF）。

比特幣14日盤中創下近7萬4000美元（新台幣235萬元）歷史新高價位後，引發部分獲利了結賣壓。

同時，美國最新出爐的一系列經濟數據也暗示美國聯邦準會理事會（Fed）今年的降息幅度可能不如先前預期這麼大。

比特幣上週的累計跌幅接近9%，寫下去年9月來最大單週跌幅。在乙太坊（ethereum）基礎網路完成升級後，乙太幣上週連跌數日，累計跌幅為13%。

不過，規模較小的加密貨幣如山寨幣（altcoin）已各自吸引部分市場資金。舉例來說，Solana加密貨幣在過去1週大漲19%；雪崩幣（AVAX）也勁揚17%。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130319

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