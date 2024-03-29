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FTX創辦人竊取客戶80億美元有罪 遭判刑25年

2024/3/29 03:39
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（中央社紐約28日綜合外電報導）已破產的加密貨幣交易平台FTX創辦人暨執行長班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）因竊取客戶80億美元，今天被法官判處25年徒刑。班克曼-佛里特矢言上訴。

路透社報導，FTX在2022年崩垮，被檢方稱為美國史上最大一樁金融詐欺案之一。陪審團於去年11月2日認定班克曼-佛里特犯下2項電匯詐欺、4項共謀詐欺及1項共謀洗錢等7項罪行。

美國聯邦地區法院法官凱普蘭（Lewis Kaplan）今天在曼哈頓（Manhattan）一處法院宣布判刑結果，並稱班克曼-佛里特毫無悔意。

現年32歲的班克曼-佛里特身穿米色短袖T恤，他在庭上向法官坦承FTX的客戶飽受折磨，並向FTX前同事道歉，但不承認自己犯罪。

他已矢言會就有罪判決和刑期提出上訴。

人設為天才男孩的班克曼-佛里特，一度將FTX推升為加密貨幣交易平台龍頭，卻在一夕間跌落神壇，從加密幣圈豪傑淪為過街老鼠。

檢察官威廉斯（Damian Williams）在聲明中說，班克曼-佛里特「故意且持續說謊，證明他恬不知恥地罔顧客戶期待，而且目無法紀。」（譯者：楊昭彥）1130329

#FTX
#加密貨幣
#班克曼-佛里特
#路透社
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