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加密貨幣平台FTX創辦人遭控詐欺 8項罪名全不認

2023/1/4 13:45（1/4 14:00 更新）
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加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特（左2）被控8項刑事罪名，3日拒絕認罪。（路透社）
加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特（左2）被控8項刑事罪名，3日拒絕認罪。（路透社）
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（中央社紐約3日綜合外電報導）加密貨幣平台FTX倒閉震驚各界，創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）今天拒對刑事詐欺控罪認罪。

法新社報導，這位目前交保候審的30歲億萬富翁，今天在紐約聯邦法院法官凱普蘭（Lewis Kaplan）面前提出不認罪答辯。

FTX及其姊妹公司「阿拉美達研究」（Alameda Research）於去年11月破產，終止了一度被市場估值為320億美元的虛擬交易業務。

美國指控班克曼-佛里特串謀、電信詐欺、洗錢和違反競選財務法等，檢察官指控他欺騙投資者並濫用屬於 FTX和「阿拉美達研究」客戶的資金。

班克曼-佛里特被控8項刑事罪名，其中5項每項最高可判處20年徒刑，他8項罪名都不認罪。

凱普蘭暫定10月2日開庭審理。

FTX2019年成立後，一躍成為加密貨幣領域的龍頭企業。

去年12月12日，在紐約聯邦檢察官要求下，班克曼-佛里特於FTX總部所在地巴哈馬被捕。後來他以2.5億美元交保，在他父母位於加州的住家居家監禁。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120104

#凱普蘭
#FTX
#班克曼
班克曼
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