加密貨幣價格大跌 林之晨：區塊鏈生態前景不悲觀

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（中央社記者江明晏台北9日電）針對加密貨幣和DeFi前景，台灣大哥大總經理林之晨今天表示，區塊鏈生態系並未因資產價格下跌而毀壞，如因短期泡沫而小看這行業，就會像過去20年錯過網際網路一樣，且在人們普遍悲觀時，就是樂觀的最好時機。

台灣大哥大總經理、AppWorks創辦人林之晨今天出席「駕馭逆風、刷新未來」2023天下經濟論壇冬季場，探討加密貨幣、去中心化金融等議題。

市場多以大崩盤形容近期加密貨幣走勢，林之晨認為，舉以太幣為例，前年11月到現在大概掉了3/4的價格，但以3年時間來看還是漲了8倍，且同期間重量級科技股也大跌，主要來自美國聯準會升息和總體經濟改變導致資產價格修正，「不會視為是區塊鏈獨有的崩盤」。

所謂DeFi，指的是去中心化金融（Decentralized Finance），泛指透過區塊鏈提供的金融服務。林之晨同樣抱持樂觀態度。他說，去中心化特性可視為增加韌性，概念有點像買保險、分散風險，DeFi也有助於把錢的價值和政府脫鉤，透過區塊鏈避免金錢受到不理性的政治考量影響。

他進一步說，目前DeFi世界已經有許多服務，如匯兌平台UniSwap，人們可以自由設定手續費轉換加密貨幣，背後完全沒有人為操作、都是程式化交易；還有去中心化的借貸平台Aave，使用者可以在上面自由放貸與借貸，同樣是由程式自動執行。

然而大崩盤後的DeFi新世界，他表示，2021年以後新用戶開始減少，但舊用戶持續回購，其實是很健康的狀態；區塊鏈生態系並沒有因為資產價格下跌而毀壞。

他舉例，1990年代以來，網路用戶數的成長曲線和加密貨幣用戶數的成長曲線疊合來看，兩者的擴散速度很類似，如果時間拉長看，看好加密貨幣和DeFi會持續擴散到人類的社會，「如果因為短期泡沫而看小這個行業，就會像過去20年錯過網路一樣」。

他援引比爾蓋茲曾說過的話，「我們永遠對一個新東西在2年內會帶來的改變太過樂觀，而對10年內的改變則太過悲觀」，認為加密貨幣也是如此，且在人們普遍悲觀時，就是樂觀的最好時機。（編輯：張均懋）1120109