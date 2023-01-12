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律師：FTX破產案已找回1520億元資產

2023/1/12 20:11（1/12 21:15 更新）
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圖為FTX創辦人班克曼-佛里特3日抵達美國紐約市曼哈頓聯邦法院的聽證會。（路透社）
圖為FTX創辦人班克曼-佛里特3日抵達美國紐約市曼哈頓聯邦法院的聽證會。（路透社）
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（中央社紐約11日綜合外電報導）負責處理加密貨幣交易平台巨擘FTX破產事宜的律師今天表示，他們努力搶救這家公司的資金後，已經找回50億美元（約新台幣1520億元）資產。

法新社報導，由班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）與他人共同創立的FTX，曾經是世界最受矚目的加密貨幣交易平台。但這家公司2022年11月爆發規模驚人的破產案，導致900萬客戶求償無門，班克曼-佛里特也遭到美國檢方以詐欺罪名起訴。

在比特幣和其他數位貨幣帶動下，加密貨幣業經歷長達10年驚人成長；但發生FTX倒閉案及班克曼-佛里特在巴哈馬被捕並引渡回美後，幣圈受到巨大衝擊。

FTX的律師狄特德里希（Andrew Dietderich）告訴德拉瓦州（Delaware）破產法院：「我們已經找到逾50億美元的現金、流動加密貨幣與流動投資證券。」

他還說，FTX打算出售帳面價值46億美元（約新台幣1398億元）的其他投資部位，相關計畫正「如火如荼進行中」。

不過狄特德里希表示，需要多少資金才能賠償存款一夕間蒸發的客戶，現在判斷還太早。

他告訴法院：「我們知道這一切要賠償客戶與債權人，在價值上會有短缺，短缺金額目前仍不清楚。」

FTX與姊妹交易商阿拉美達研究（Alameda Research）2022年11月聲請破產。根據市場評估，兩者的虛擬交易業務規模一度高達320億美元。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1120112

#班克曼-佛里特
#FTX
#狄特德里希
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