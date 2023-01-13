2022年非法加密貨幣活動總額逾6000億元 創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦12日綜合外電報導）區塊鏈分析公司Chainalysis今天發布數據顯示，由於遭到美國制裁公司的交易激增，去年非法加密貨幣活動總額達到創紀錄的201億美元（約新台幣6087億元）。

隨著風險偏好減弱，加密貨幣公司接連倒閉，加密貨幣市場於2022年陷入困境。投資人蒙受巨大損失，監管機關加快腳步要求提升消費者保護。

Chainalysis指出，儘管整體加密貨幣交易量下降，但非法活動相關的加密貨幣交易價值連續第2年上升，2022年與遭到制裁實體有關的交易增加超過10萬倍。

Chainalysis表示，去年4月被美國財政部制裁的俄羅斯加密貨幣交易平台Garantex收到的資金占「同年非法交易量的大部分」，其中大部分相關活動「可能是俄羅斯用戶透過俄羅斯交易所進行」。Chainalysis的發言人說，如果加密貨幣錢包屬於被制裁實體所有，則將相關活動歸為「非法」。

Garantex沒有立即回復置評請求的電子郵件。

美國去年還制裁加密貨幣混幣平台Blender和Tornado Cash，表示包括北韓在內的駭客利用這些服務來將其網路犯罪所得的數十億美元洗白。

去年被盜的加密貨幣數量增長7%，但諸如與詐騙、勒索軟體、恐怖主義融資和人口販運有關的其他加密貨幣非法交易量則下降。

Chainalysis表示，201億美元的估計僅包括區塊鏈上記錄的活動，不包括諸如加密貨幣公司會計舞弊等「鏈下」犯罪，也不包括非加密相關犯罪所得，例如以加密貨幣作為販毒的支付工具。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1120113