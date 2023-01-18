市場震盪 加密貨幣交易所Coinbase將結束日本業務

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（中央社舊金山18日綜合外電報導）加密貨幣交易所Coinbase Global Inc今天表示，市場震盪下，該公司將停止在日本的業務。

路透社報導，Coinbase Global Inc在官方部落格發文宣布，Coinbase所有日本客戶必須於2月16日以前取回他們的法幣和加密貨幣資產。

事實上，在Coinbase宣布退出日本市場前，對手Kraken幾週前也表示，本月將終止日本的業務。

大型加密貨幣交易所FTX在2022年11月聲請破產後，投資人對加密貨幣的胃口消退，多家公司蒙受其害。而央行升息、經濟衰退疑慮，也引發投資人逃離風險資產，對幣圈造成壓力。

Coinbase、Crypto.com和火必（Huobi）都宣布了裁員計畫，打算裁汰約20%員工。

消息人士本月告訴路透社，Genesis也精簡人事，裁汰相當於3成的員工。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1120118