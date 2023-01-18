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FTX指聲請破產後126億元資產遭駭 SBF質疑計算「極度誤導」

2023/1/18 22:06（1/18 22:17 更新）
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（中央社紐約17日綜合外電報導）已聲請破產的加密貨幣交易平台FTX今天在一份給債權人的報告中說，約有價值4億1500萬美元（約新台幣126億元）的加密貨幣已從它的平台遭到駭客竊走。

FTX在2022年11月11日聲請破產，負責處理破產事宜的FTX律師本月稍早告訴美國德拉瓦州（Delaware）破產法院，他們已經找回總價值逾50億美元（約新台幣1515億元）的加密貨幣、現金與流動證券。

路透社報導，儘管如此，FTX表示它的國際與美國交易平台資不抵債規模仍龐大，部分歸咎於聲請破產後平台上的加密貨幣遭到駭客竊走，其中國際平台被偷了3億2300萬美元，美國平台丟了9000萬美元。

不過，FTX的這份報告其後遭到FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）提出質疑。他已經遭到美國檢方起訴，被控為了替自己的加密貨幣避險基金阿拉美達研究（Alameda Research）償債，而竊取FTX客戶數以十億計美元的資產。

班克曼-佛里特今晚在一篇部落格文章中反駁FTX的計算結果。他說，代表FTX的蘇利文克倫威爾律師事務所（Sullivan & Cromwell）律師呈現的財務情況「具有極度誤導性」。

班克曼-佛里特宣稱，FTX有超過足夠的資金能夠償還美國客戶。他表示據他猜測，這部分欠款介於1億8100萬至4億9700萬美元。自從他2022年11月辭去FTX執行長後，他就無法看到公司財務紀錄。

FTX並未提供積欠美國及國際客戶的估計金額規模，也未立即回應有關班克曼-佛里特貼文的詢問。

蘇利文克倫威爾律師事務所的一名發言人則拒絕置評。這家事務所的律師在最近向法院遞交的一份文件中說，班克曼-佛里特想辦法要持續參與FTX的破產程序，但遭到他們努力抗拒。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120118

#FTX
#班克曼-佛里特
#美國
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