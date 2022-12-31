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巴哈馬扣留FTX資產35億美元 待還給客戶及債權人

2022/12/31 20:46
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（中央社巴哈馬31日綜合外電報導）巴哈馬證券管理委員會29日表示，現已將聲請破產保護的加密貨幣FTX市價35億美元資產暫時扣留，以安全交給擁有這些資產的客戶和債權人。

路透社報導，在FTX和旗下避險基金「阿拉美達研究」（Alameda Research）以及數十家附屬機構聲請美國破產保護之後不久，FTX在巴哈馬註冊的公司FTX Digital Markets Ltd便在11月將這些數位資產由自己的加密貨幣錢包，轉移到巴哈馬證管會控制的數位錢包中。

巴哈馬證管會執行董事羅兒（Christina Rolle）在向最高法院提交的書面證詞中說，一旦轉帳完成，FTX交易所的兩位創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）和Gary Wang即再也無法動用這些貨幣。

證詞中說：「所有已轉帳資產都是而且仍是由證管會單獨控制。」

在FTX宣布破產後不久，巴哈馬當局就指派財產清算人逐步停止FTX的國際交易業務。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111231

#FTX交易所
#巴哈馬證管會
#巴哈馬
班克曼-佛里特
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