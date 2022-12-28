FTX受害者提集體訴訟 要求宣告剩餘資產屬客戶

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FTX的客戶27日發起集體訴訟，要求法院宣告公司持有的數位資產係屬客戶所有。（路透社）

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（中央社紐約27日綜合外電報導）FTX的客戶今天發起集體訴訟，控告這間加密貨幣平台及其執行長班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）等高階主管，要求法院宣告公司持有的數位資產係屬客戶所有。

路透社報導，向德拉瓦州破產法庭遞交的書狀指出，FTX保證會區隔客戶帳戶，而不是允許這些資金被混合挪用，因此客戶應該優先獲得賠償。

FTX目前尚未回覆記者詢問。

總部設在巴哈馬的FTX財務問題浮出檯面，客戶急著撤出持有資產後，FTX上月停止提款並申請破產。

班克曼-佛里特面臨聯邦檢察官稱之為「極其嚴重詐欺」的指控，其中包括涉嫌使用客戶資金支持自己的交易公司「阿拉美達研究」（Alameda Research）。

班克曼-佛里特承認FTX風險管理失敗，但不認為自己有刑事責任。他尚未提出抗辯，上週並以2.5億美元交保候審。

這項訴訟要求法院聲明，美國客戶的FTX美國帳戶和非美國客戶的FTX Trading帳戶持有資金或其他可追溯的客戶資產，並非FTX財產。另也希望法院具體認定，在 「阿拉美達研究」持有的可追溯到客戶的財產，不是 「阿拉美達研究」資產。 （譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111228