加密貨幣課稅評估報告出爐 財部點出稽徵成本困境

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（中央社記者張璦台北25日電）財政部針對加密貨幣課稅評估報告出爐，根據報告，美加日英等12國均有課稅，部分國家更認為，透過挖礦取得應認列所得、利息也須課稅；財政部表示，有處分資產就應該課稅，但虛擬資產稽徵成本高，「真正課到稅的有幾個？」

基於虛擬資產迅速崛起，財政部賦稅署今年5月首度委外研究新興數位商品交易課稅可行方案，近期研究報告出爐，收集12國家虛擬資產課稅制度。報告指出，各國大多先由金融主管機關對於加密資產定義及分類，再由稅務機關課徵稅額。

根據報告，美國、日本與英國認定，「取得」就應認列所得並課稅，舉例來說，上述國家明文規定，凡是透過挖礦取得加密資產，將在取得時依其市場價值認列收入，並依法課稅。

印度及泰國則有不同看法，認為透過挖礦取得時，還不用課稅，應等到處分時，以成本為零，計算資本利得課稅。

另外，新加坡、瑞士及德國規定，當加密資產在持有階段產生利息、股息或其他分配利益，也應課稅。

因此報告建議財政部，個人持有加密資產所產生的利息，應在取得時課稅，與國內所得稅法第8條第4款 「利息收入」規定相符，應可參採，並可適用「儲蓄投資特別扣除額」的規定。

財政部官員表示，有所得、有獲利，就要課稅，但首先會碰上「什麼時點，才算實現所得」的問題，目前較無爭議部分，就是出金、處分階段要課稅，後續應會透過報告建議，找出合理課稅時點。

不過由於加密資產具有去中心化、匿名性等特質，財政部官員直言，「報告調查的12個國家，真正有課到稅的有幾個？」

財政部官員認為，加密貨幣課稅是「不做很難、要做不簡單」的事，未來勢必會碰上課稅資料掌握不易的難題，稽徵效率將是關鍵，也要考慮民眾是否會誠實報稅，而不是新訂稅法，只能擺在那邊好看，因此在政策制定要審慎評估。（編輯：潘羿菁）1111225