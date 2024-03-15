滴滴出行在美IPO涉詐欺 法官：須面對投資人告訴

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國法院指出，滴滴出行涉詐騙投資人須面對法律告訴，因這家中國網路叫車平台隱瞞和違抗中國政府延後2021年初次公開募股（IPO）、直到解決其網路安全和隱私疑慮為止的命令。

路透社報導，美國曼哈頓聯邦地區法院法官凱普蘭（Lewis Kaplan）今天在長達54頁的法院文件中指出，提起集體訴訟的投資人充分辯稱，在2021年6月30日籌募逾44億美元（約新台幣1388億元）的IPO中，滴滴出行（Didi Global）和多名官員意圖詐騙他們。

這次募資讓滴滴出行市值約達675億美元。

凱普蘭表示，據稱想在政府打壓中國科技公司前出售美國存託憑證（ADRs）的念頭，讓滴滴出行和這些官員在「美國對中國企業IPO高估值的窗戶」關閉前，依據「具體及個人經濟動機」以進行公開募資。

滴滴出行的律師未立即回應置評要求，投資人的委任律師也未立即做出類似評論。

凱普蘭也拒絕駁回對銀行協助滴滴出行公開募資的賠償訴求。

中國國家互聯網信息辦公室2021年7月禁止滴滴出行註冊新用戶，並要求將Didi Travel應用程式（app）自智慧型手機app商店中移除，導致滴滴出行股價重挫。

滴滴出行2021年12月宣布自美國下市的計畫。隔年7月，監管機構對滴滴出行罰款12億美元。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，滴滴出行目前市值約190億美元。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1130315