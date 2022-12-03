加密貨幣風暴1 / FTX破產啟示錄 台灣受災戶嘆掉入形象陷阱

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近4年內快速崛起的FTX，一度竄高至全球第2大加密貨幣交易所，今年11月卻陷入流動性危機，在全球加密貨幣交易所龍頭幣安收購破局後，FTX向法院聲請破產。（路透社）

「幣圈一天、人間十年」，加密貨幣靠著高報酬率吸引民眾大膽買進，然而境外平台FTX破產事件戳破美好幻影，逾百萬名市井小民資產瞬間蒸發，台灣投資客也損失慘重；台灣境內加密貨幣平台業者就有27家，萬一台版FTX事件發生，政府能保障民眾權益嗎？

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（中央社記者謝方娪台北3日電）幣圈一天，人間十年，曾在加密貨幣投資賺進人生第一桶金的大學生Emo，在此次FTX破產事件栽大跟頭。他自嘲，「說真的就是貪心，覺得自己很聰明、不會有什麼事，沒想到要提領」。如今他和其他投資人，只能靜待美國法院重整程序。

近4年內快速崛起的FTX，一度竄高至全球第2大加密貨幣交易所，今年11月卻陷入流動性危機，在全球加密貨幣交易所龍頭幣安（Binance）收購破局後，FTX向法院聲請破產。根據FTX提交的文件，債權人可能超過100萬人。

幣圈人士形容，若以台灣傳統金融圈類比，FTX在幣圈的地位，大概如同國泰、富邦等大到不能倒銀行；因此FTX的崩潰，以「震撼彈」形容絕不為過。

●案例一：18歲起滾幣圈 人生第一桶金靠加密貨幣

目前就讀輔仁大學三年級的Emo，早早踏上投資的路，高一由父母陪同開了證券戶，用從小積累的零用金，從買ETF、再到買金融股，回憶投資戰績，他直言只能稱得上小賺，投報率有1成就不錯。

不滿足於穩定型投資，Emo逐漸放膽嘗試高風險商品，18歲踏入幣圈，第一筆小試身手、投入100美元，滾一圈，沒想到快速翻漲為200美元。憑藉新手好運，Emo信心大增，砸入幣圈的本金逐步拉高至新台幣10萬元，並越投越高。

靠著虛擬貨幣，Emo尚未踏入社會，就賺進人生第一桶金，但此次FTX破產風暴，也讓Emo砸入的錢，一半都打了水漂。

Emo表示，過往FTX形象良好，聲稱往合法合規的路走，也和美國體育場冠名、與知名國際信用卡組織合作，知名度相當高，FTX創辦人SBF在政治獻金也毫不手軟，「看起來比較不容易出事」。

同時，FTX使用介面相對好懂、轉帳不用手續費等優點，再對上利率一樣喊出8%的幣安，FTX優勢在於每小時配發利息，算起來仍比幣安高了一點。Emo苦笑說，自己就貪那一點點，以致沒躲過這次風暴。

Emo指出，自己一開始投入幣圈賺到的錢，還有部分提現轉投ETF等穩健型商品，「沒想到後面變成這樣。說真的就是貪心，覺得自己很聰明、不會有事，沒想到應該逐步提現分散風險」。

事實上，FTX聲請破產前，已有流動性陷入困難的傳聞，Emo沒跑，他坦言，當時有點存疑，畢竟幣圈水很深，同業間的互相攻擊在所難免；現在Emo卡在FTX平台的資產不高於1萬美元，已做好拿不回來的最壞打算。

●案例二：人生沒經歷虧千萬挫折 律師也掉入FTX形象陷阱

另一名38歲的律師馬克，同樣在此次FTX事件慘賠。馬克以前並不投資，但身邊朋友是資深幣圈老手，他看著朋友在COBINHOOD丟入10萬元，3個月後暴漲為300萬元，看起來好賺，讓馬克開始研究虛擬貨幣。

馬克在2018年開始陸續投入150至160萬元買以太幣，看著資產節節高漲，今年初馬克將以太幣全數換為美元，存放在FTX平台。為何是FTX？馬克說，放在FTX可視為國外所得，牽涉的是課稅議題。

11月初，FTX負面消息流出，馬克認為，作為全球第2大加密貨幣交易所，在美國形象良好，應不至於倒閉，沒想到11月8日晚上，情況越來越不對勁，馬克打開平台要提領，已完全無法領出。當時馬克在FTX平台上的資產價值約還有30萬美元。

即使身為律師，馬克坦言，第一時間自己並不知道如何處理，「人生沒有經歷過虧1000萬元的挫折，今年剛用幣圈投資賺的錢買了人生第一台BMW，最近把車賣了」，他苦笑。

即使才剛經歷幣圈動盪，Emo與馬克身價暴漲暴跌，問起未來是否還會投資加密貨幣，兩人毫不猶豫給出肯定回答，只不過，以後買幣將盡量提存到冷錢包，Emo說，「盡可能減少資產放在別人口袋的時間」。

馬克則透露，經過FTX事件，的確對其他大型加密貨幣交易所會有信心疑慮，畢竟已無法承受二度踩雷；若有主管機關加強投資人保護，防止平台挪用用戶資產、使用戶權益受損，將樂見其成。（編輯：潘羿菁）1111203