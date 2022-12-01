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FTX破產後首公開露面 前執行長：從沒試圖詐騙

2022/12/1 13:23（12/1 14:12 更新）
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加密貨幣平台FTX聲請破產，創辦人兼前執行長班克曼-佛里特30日稱自己從未蓄意進行詐欺行為。（路透社）
加密貨幣平台FTX聲請破產，創辦人兼前執行長班克曼-佛里特30日稱自己從未蓄意進行詐欺行為。（路透社）
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（中央社紐約30日綜合外電報導）加密貨幣平台FTX聲請破產後，創辦人兼前執行長班克曼-佛里特今天首次公開露面，他為掌管公司期間犯下許多錯誤致歉，但試圖和詐欺劃清界線，宣稱自己從未蓄意進行詐欺行為。

路透社報導，班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）今天在「紐約時報」（The New York Times）舉辦的交易錄峰會（DealBook Summit）上，透過影片與記者索肯（Andrew Ross Sorkin）對談。班克曼-佛里特說，他不是故意把FTX的客戶資金，和自己的交易公司「阿拉美達研究」（Alameda Research）資金混在一起。

班克曼-佛里特在長達1小時的訪問中說：「我從沒試圖欺詐。」他還表示，他個人認為自己沒有任何刑事責任。

路透社援引2名知情人士報導，班克曼-佛里特秘密將 100億美元的FTX客戶資金轉移到「阿拉美達研究」之後，FTX出現了流動性緊縮。知情人士說，至少有10億美元的客戶資金不知所終。

班克曼-佛里特11月告訴路透社，FTX並未「秘密轉移」資金，而是誤讀了「令人混淆的內部標籤」。

交易員在短短3天內匆忙從FTX撤出60億美元，加上世界最大的加密資產交易所幣安（Binance）原先同意併購卻又取消後，FTX在11月11日宣布聲請破產。

班克曼-佛里特今天說他是在巴哈馬群島發言，還說律師並不建議接受這場訪問。影片中，他身處1個房間內，身穿黑色T恤，偶爾拿起杯子喝水。

被問到他是否能夠前來美國時，班克曼-佛里特回答說，據他所知可以，搞不好他還會前往華盛頓，參加國會即將舉行的關於FTX倒閉的聽證會。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111201

#FTX
#加密貨幣
#阿拉美達研究
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