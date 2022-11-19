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央行談FTX破產 重申加密資產風險高投資應審慎評估

2022/11/19 18:00（11/19 18:18 更新）
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全球第2大加密資產交易所FTX近日倒閉。中央銀行指出，加密資產價格極具波動，務必審慎評估投資風險。（圖取自Unsplash圖庫）
全球第2大加密資產交易所FTX近日倒閉。中央銀行指出，加密資產價格極具波動，務必審慎評估投資風險。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者潘姿羽台北19日電）全球第2大加密資產交易所FTX近日倒閉，引起社會譁然。中央銀行援引重量級財經人士說法，指出FTX破產案與龐氏騙局極其相似，並再次提醒民眾，加密資產價格極具波動，投資人務必提高警覺，審慎評估風險。

央行今天於臉書發布「金融新知來報報」，介紹近期討論熱度極高的FTX破產案。

今年11月2日，全球第2大加密資產交易所FTX被媒體披露，疑似將客戶資產不當挪用至創辦人班克曼－佛里特（Sam Bankman-Fried）所經營的對沖基金（hedge fund）阿拉美達研究（Alameda Research）。

之後，因幣安（Binance）創辦人趙長鵬在推特宣布，將出清全部持有的FTX代幣（FTX token, FTT）引發資金擠兌潮，FTX面臨高達80億美元的資金缺口；儘管幣安曾表達收購FTX的意願，但幣安隔日旋即表示根據盡職調查結果，宣布退出收購計畫。

FTX最終在收購計畫破局後，於11月11日向美國德拉瓦州（Delaware）法院聲請破產。

FTX倒閉案爆發後，加密資產市場一度陷入動盪，全球加密資產市值自今年11月初的高點下跌逾20%，比特幣（bitcoin）跌破2萬美元；USDC穩定幣（stablecoin）發行商Circle執行長Jeremy Allaire等許多業界人士稱，這是加密產業的「雷曼時刻」。

央行臉書引述重量級財經人士對此案的看法，美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）認為，FTX的倒閉，更像是典型的金融詐欺，與會計醜聞而破產的安隆公司較雷同。

前美國聯邦存款保險公司（FDIC）主席Sheila Bair更認為，FTX破產案與惡名昭彰的馬多夫（Bernard Madoff）龐氏騙局（Ponzi scheme）極其相似，善於宣傳他的背景與利用政商關係，分散投資人與監管者的注意力，進而忽略了顯而易見的紅旗警示。

央行表示，早在2013年，央行就與金管會共同發布新聞稿，提醒民眾比特幣等加密資產並非貨幣，屬高度投機的「虛擬商品」，近年來仍不時向投資人示警；今天要再次提醒民眾，加密資產價格極具波動，投資風險高，且交易資訊多不透明，若要進行加密資產交易的投資人，務必提高警覺，審慎評估投資風險。（編輯：林克倫）1111119

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