加密貨幣交易虧損報稅認列損失 須備妥取得成本證明

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（中央社記者張璦台北18日電）境外大型加密貨幣平台FTX聲請破產保護，幣圈大震盪；財政部今天表示，國內投資人備妥相關虛擬資產取得成本的證明文件，虛擬資產如果有價值減損，導致交易時產生損失，可依規計算損益。

加密貨幣平台FTX宣布破產，牽動原生代幣FTT以及其他加密貨幣價格下跌，引發各方高度注目。

財政部表示，國內營利事業投資人如果有出售或交換購買的虛擬資產，應依所得稅法規定，以收取的收入減除相關成本費用後，計算損益，併計所得額，依法課徵營利事業所得稅。

針對營利事業在境外虛擬資產交易所FTX開立帳戶、並持有虛擬資產，若因FTX聲請破產保護，致債權一部分或全部不能收回，依營利事業所得稅查核準則規定，視為實際發生損失，提出法院的破產裁定書等相關證明文件，核實認列損失。

國內個人投資人部分，財政部說明，台灣個人綜合所得稅是採「屬地主義」，僅就在台灣境內發生的所得課徵所得稅，個人如果在境內非經常性買賣虛擬資產的所得，屬所得稅法規定的「財產交易所得」，應以交易時的成交價額，減除原始取得成本及相關費用後的餘額為所得額，併入綜合所得總額，課徵所得稅。

若有財產交易損失，可列報財產交易損失特別扣除額，從財產交易所得中扣除。

至於個人在海外發生的所得，如果申報戶全年海外所得金額達新台幣100萬元，則應依所得基本稅額條例，計入基本所得額課徵基本稅額；每一申報戶基本所得額在670萬元以下者，則免依這一條例課稅。

同時，依規定，個人海外財產交易所得，應計入基本所得額；有財產交易損失者，可提供交易的相關證明文件，從同年度海外財產交易所得扣除，扣除數額以不超過該財產交易所得為限。

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財政部表示，所謂海外財產交易所得或損失，指個人非為經常買進、賣出的營利活動，而持有的各種海外財產，因買賣或交換而發生的損益。

財政部提醒，境外虛擬資產交易所FTX宣告破產，導致投資人存放於FTX的虛擬資產遭凍結一事，投資人應備妥相關虛擬資產取得成本的證明文件，後續投資人虛擬資產如果有價值減損導致交易時產生損失情形，可依規計算損益。（編輯：林興盟）1111118