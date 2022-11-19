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聲請破產保護後 FTX將3高管革職

2022/11/19 17:38
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（中央社紐約18日綜合外電報導）近日聲請美國破產保護的加密貨幣平台FTX已將創辦人之一Gary Wang等3名高級主管革職，此外媒體報導，另一創辦人班克曼-佛里特在FTX去年籌資時，曾出售3億美元股權。

路透社引述「華爾街日報」（WSJ）報導指出，FTX發言人宣布，公司已將Gary Wang、工程總監辛赫（Nishad Singh）以及交易部門負責人艾里森（Caroline Ellison）革職。

由於競爭對手幣安（Binance）的收購計畫破局，FTX上週聲請破產保護，創辦人之一班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）辭去執行長一職。

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華爾街日報根據FTX財務紀錄以及熟悉內情人士所說報導，班克曼-佛里特在去年出售轉讓3億美元股權時曾告訴投資方，這是為了部分回收他在數月前為收購幣安在FTX持股所投入的資金。

華爾街日報引述FTX去年10月的增資資料指出，當時FTX從淡馬錫（Temasek）和老虎全球（Tiger Global）等大名鼎鼎的投資公司籌募到4億2000萬美元資金，將交易平台估值推升到250億美元。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111119

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