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FTX破產震撼業界 前執行長SBF稱擴張太快

2022/11/15 14:43（11/15 14:58 更新）
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FTX創辦人班克曼-佛里特（圖）接受紐約時報訪問時表示，他衝事業擴張太快，沒留意到FTX交易所深陷麻煩的跡象。（路透社）
FTX創辦人班克曼-佛里特（圖）接受紐約時報訪問時表示，他衝事業擴張太快，沒留意到FTX交易所深陷麻煩的跡象。（路透社）
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（中央社紐約14日綜合外電報導）加密貨幣平台FTX聲請破產震撼業界，「紐約時報」今天報導，FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）受訪時表示，他衝事業擴張太快，沒留意到交易所深陷麻煩的跡象。

班克曼-佛里特接受紐時訪問時表示：「要是我有更專注在我所做的事情上，我就能更行事周全了。」

世界最大的加密資產交易所幣安（Binance）同意併購FTX卻又取消，交易員在短短72小時內匆忙從該平台撤出60億美元後，FTX於11日宣布，已聲請破產法第11章（Chapter 11）破產程序。

消息人士告訴路透社，美國司法部、證券管理委員會（Securities and Exchange Commission)和商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）現在都在調查FTX如何處理客戶資金。

紐時表示，班克曼-佛里特以安全疑慮為由，不願說明目前身在何處。

當被問及FTX是否動用客戶資金來經營他創立的交易公司「阿拉美達研究」（Alameda Research）時，班克曼-佛里特告訴「紐約時報」，「阿拉美達研究」在 FTX上累積了大量「槓桿倉位」。

他說：「這比我想像的要大得多。」

路透社上週報導指出，班克曼-佛里特已秘密將100億美元的客戶資金從FTX轉移到「阿拉美達研究」。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1111115

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