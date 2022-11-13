FTX破產執行長SBF跌落神壇 加密貨幣領域水仍深

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（中央社紐約12日綜合外電報導）加密貨幣平台FTX聲請破產，執行長班克曼-佛里特得面對美國司法部與證券管理委員會等聯邦調查，一夕間從加密幣圈豪傑淪為過街老鼠，也凸顯加密貨幣領域與前景的高不確定性。

「華爾街日報」報導，人稱SBF、30歲的班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）外表親切，儘管公司財務不透明，但他在推特（Twitter）發文和大量媒體採訪形塑的人設，讓他直到本週之前還是加密幣圈風雲人物。

美國前總統柯林頓、職業美式足球NFL球星布雷迪（Tom Brady）、流行歌曲天后凱蒂佩芮（Katy Perry）等一票名流都曾受邀到FTX在巴哈馬（Bahamas）的基地，聽班克曼-佛里特在一場記者會暢談對圍繞數位產業建立起一個打破傳統新金融體系願景。他還大手筆政治捐獻，鼓勵年輕人賺大錢以便將財富捐贈慈善機構或改變社會。

隨FTX壯大，班克曼-佛里特的另一面目顯現。知情人士說，他對外國監管機構和其他人態度莽撞傲慢，談判收購陷入困境加密貨幣同行時態度很硬，但會討好美國政客和聯邦監管機構，似乎還會慫恿他們去審查他的競爭對手。

私底下，FTX還挪用數十億美元的客戶資金去資助班克曼-佛里特手頭另一數位貨幣公司「阿拉美達研究」（Alameda Research），其中一大部分就此消失。此一情況本週被揭後震撼他的支持者與員工，「左手轉右手」的五鬼搬運造成FTX超過10億美元缺口。

班克曼-佛里特其中一致命錯誤是想在加密幣圈打壓異己，透過提倡監管對付其他加密幣圈成員，尤其得罪全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬；趙也是FTX早期的金主。

幣安11月初原本宣布要併購陷入財務困境對手FTX美國以外業務，以協助FTX應對流動性資金危機，但經過調查後宣布放棄。因為調查結果及有關FTX可能涉及不當處理客戶資金與遭受聯邦調查等負面新聞，幣安認定收購FTX潛在風險過高。

宣布放棄收購當晚趙長鵬還補刀，推文稱「幣安無法支持那些想遊說打壓同業、背後下毒手的人」顯然在講班克曼-佛里特在華府的遊說勾當。

幾乎在同時，對沖基金和其他公司也紛撤資，動搖FTX公司存續根本。據班克曼-佛里特後來的一條推文，這期間就發生單是一天客戶抽走價值50億美元銀根的情況，然而就在上個月，班克曼-佛里特還在「華爾街日報」Tech Live大會上吹噓擴張計畫。

到11日，班克曼-佛里特辭去FTX執行長職務，他拯救公司的努力也以FTX在美國聲請破產告終，諷刺的是FTX今年稍早還曾救助過一些陷入困境的同行，且此前他批評加密幣圈領域的不良行為者，如今自己卻正被調查，尤其挪用資金作法恐涉背信。

傳統金融運作上，監管機構要求經理人將客戶資金與他們用於交易的資金分開，但在猶如蠻荒的加密幣圈裡則規範不明。目前不清楚班克曼-佛里特或FTX可能因客戶資金損失而面臨何種法律後果。

瑞穗證券（Mizuho Securities）加密貨幣分析師多雷夫（Dan Dolev）說：「跌落神壇速度之快令人震驚，讓人看到加密貨幣的價值能在幾分鐘內蒸發，是最令人震撼的事。」

FTX破產是又一加密幣圈的重大打擊。加密貨幣被寄望能成為一種替代金融架構，取代當今主導貨幣世界的銀行和經理人系統。但連同先前比特幣和其他數位貨幣暴跌導致連串加密貨幣公司破產，箇中風險盡露。

多雷夫認為，連FTX這種一度標榜先進風險控管、被視為能領航數位貨幣世界者都能一夕倒台，「如今的問題是，誰會再信任加密貨幣投資，大家都怕短短幾秒間價值歸零」。

德林控股集團執行長陳寧迪一篇專文分析，加密貨幣是一種虛擬資產，一方面不具備使用價值，產生過程不能體現勞動價值，也不具有貴金屬的商品屬性，缺乏任何內在價值的支撐；另一方面，加密貨幣的接受範圍仍相當有限，缺乏國家信用的支撐，是少數人甚至是少數富人的遊戲。

從價值的穩定性看，加密貨幣價格波動大於股票、債券、黃金等任一常見資產，現況就是加密貨幣沒有獲得大眾信任、沒有全社會商品和交易作為保證、也沒有國家信用支撐，價格波動太大，無法成為有用的記帳單位，也不是可信的儲值品。（譯者：陳亦偉）1111113