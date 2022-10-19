民調：薩爾瓦多人多數認為比特幣列法定貨幣失敗

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（中央社聖薩爾瓦多18日綜合外電報導）中美洲國家薩爾瓦多一年多前將比特幣（Bitcoin）列為法定貨幣。一項今天公布的民意調查結果顯示，薩爾瓦多大多數人認為總統布格磊這項爭議性政策「失敗」。

根據「中美洲大學」（UCA）的民意調查，75.6%的受訪者說，他們今年從未使用過加密貨幣。77%的受訪者認為，政府去年9月採用比特幣，與美元一樣成為法定貨幣，「是失敗之舉」。

法新社報導，中美洲大學校長歐立瓦（Andreu Oliva）評論這項研究結果時說，比特幣的價值在過去一年暴跌，「是政府最不受歡迎、最受批評、最惹人民不滿的措施」。

布格磊（Nayib Bukele）的構想是，將比特幣定為法定貨幣，可鼓勵約300萬名僑居國外的薩爾瓦多人使用加密貨幣匯款給國內親屬，從而節省銀行手續費。旅外薩爾瓦多人大多住在美國。

由於這些海外匯款占了薩爾瓦多國內生產毛額（GDP）1/4以上，布格磊的決定具有策略性意義。

然而，根據薩爾瓦多中央銀行9月初的資料，比特幣成為薩爾瓦多法定貨幣一年之後，海外移民匯回款項使用比特幣的比例「不到2%」。

去年9月，比特幣價格徘徊在4萬5000美元左右。到了11月，價格飆升至6萬8000美元，但隨後急劇下跌，如今交易價格低於2萬美元。

布格磊趁著比特幣暴跌，今年7月以公款購買了80個比特幣，薩爾瓦多的比特幣儲備來到2381個單位。

根據中美洲大學的研究，77%的薩爾瓦多人認為布格磊「不應該繼續花公帑買比特幣」。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1111019